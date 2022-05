Cuando Jeaustin Campos asumió las riendas del Deportivo Saprissa hace un mes atrás, la clasificación a la fase final del Clausura 2022 parecía una utopía: estaban novenos y apenas habían ganado cuatro juegos. Hoy, ya con el boleto amarrado tras haberle remontado 3-2 a Grecia —su sexto triunfo al hilo— aquel drama parece lejano. Pero la afición morada, futbolistas, cuerpo técnico y directivos, lo tienen presente. Les permite valorizar la gesta.

"Este partido ante Grecia fue una radiografía de lo que ha sido para nosotros el torneo, donde no se empieza de la mejor manera, venimos de la nada y logramos la clasificación", aseguró Campos en rueda de prensa. Su visita al Allen Riggioni Suárez comenzó 0-2 abajo. Sin embargo, con Kendall Waston de centrodelantero y un Christian Bolaños encendido, que anotó un doblete y asisitió a Sinclair para el tercero, lograron la remontada.

Una vez finalizado el cotejo se produjo un afectuoso intercambio entre el DT y Ángel Catalina: "Hemos vivido como seis semanas de mucho trabajo, mano a mano, y me recordó lo que le comenté hace como un mes. Le dije que venían cinco o seis partidos seguidos que los íbamos a ganar, que íbamos a estar ahí y que confiara en el grupo. Él me recordó lo que dije al inicio y también me recalcó que desde el primer momento confió en mi llegada, en el trabajo que íbamos a hacer", reveló.

Ahora, la "S" deberá hacerle frente a Alajuelense en semifinales. Aunque para ello falta un largo trecho. La ida se celebrará luego de que la selección de Costa Rica dispute el repechaje mundialista ante Nueva Zelanda en Doha, Qatar. Luis Fernando Suárez ya confirmó la nómina, que incluye a tres elementos morados: Aarón Cruz, Ricardo Blanco y Waston. "Si tenemos a Kendall lo vamos a utilizar, también viene Blanco, volverá Ariel Rodríguez y trataremos de tener un equipo más compacto y que compita con más tranquilidad”, expresó Campos.

El ex estratega de Herediano detalló cómo se prepararán hasta entonces, con partidos de fogueo en el extranjero: "Vamos a hacer un trabajo de mantenimiento físico, táctico, de estar más compenetrados en lo que queremos, cómo vamos a enfrentar lo que viene y los modelos o sistemas que vamos a intentar jugar. No vamos a dejar nada al aire porque no podemos regalar absolutamente nada. Creo que tendremos un par de amistosos fuera del país, ojalá se den".