Se viene uno de los partidos más importantes para el Saprissa en este semestre. Los Morados recibirán a Pumas por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2022 e intentarán dar la sorpresa contra un equipo que viene bien en la Liga MX. Los dirigidos por Iñaki Alonso arrancaron muy mal el Clausura 2022, pero en la última jornada ganaron el clásico.

Hace tiempo, los clubes aztecas son los más fuertes en esta competición y la mayoría de sus rivales prefiere no arriesgar para no sufrir la jerarquía de ellos. El DT del Sapri habló en la previa y reveló que su plan es salir a buscar el triunfo de local, sin importar los nombres que haya del otro lado.

“Si nosotros somos fieles a lo que pretendemos ser tenemos que ir por la victoria, tenemos que sacar el partido frente a un equipo que causa respeto, es el momento del equipo de hacernos fuertes, crecer, ir a por esas debilidades que tiene el rival, eso lo vamos a tratar de hacer con la complejidad del partido”, explicó Alonso.

Además, contó su análisis del rival: "Hemos estudiado a Pumas, me gusta mucho el profesor Lillini, trato de formar esos mismos valores, ha pasado en escuelas muy importantes. Es un equipo que tira de jóvenes, se reconstruye constantemente, todo lo que el proyecto he podido ver me gusta mucho. Son intensos con gran pegada, pero hemos visto las debilidades".

Para finalizar, contestó sobre cuál de los dos tiene más presión: “Yo creo que Saprissa y Pumas desde la primera jornada tienen presión, vamos a tratar de gestionarlo bien, estamos más de dar que pedir, el motor de este club es la afición, ojalá podamos mostrar nuestra mejor versión, dar momentos de juego que les guste, que nos arropen, que sea un lugar donde la afición marque diferencia”.