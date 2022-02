El estratega saprissista no cuenta con buen ambiente tras los resultados recientes.

La acción de la Liga de Campeones de Concacaf vuelve al balompié costarricense e involucra a dos equipos de la Liga Promérica y a sus aficiones; Saprissa y Santos harán lo suyo para tratar de avanzar en las llaves que plantea la organización del certamen, pese a enfrentar equipos de altísimo calibre como lo son el Pumas de México y el New York City FC.

Además de lo difícil de la serie particular de cada equipo, hay un tema adicional que desde ya pesa en las espaldas del club saprissista, y es mal rendimiento que muestran incluso desde el cierre del torneo anterior.

Uno de los peores monstruos

Saprissa no solo perdió la final en diciembre anterior, sino que además inició este 2022 con una seguidilla de malos resultados -en casa y de visita- que actualmente lo colocan en el penúltimo puesto de la tabla, con apenas 4 puntos de 15 posibles y siendo su única carta a favor el agónico gane ante Alajuelense, al cierre, sin convencer.

Todo ello ha alimentado el rumor de que la dirigencia morada ya tendría reemplazo para el DT español, Iñaki Alonso, quien solo le ha dado una victoria en los últimos 8 juegos; números flojos para un club con la grandeza del Saprissa.

Incluso, en medios de comunicación ticos, periodistas de mucho renombre aseguran que este domingo, antes del gol de la victria morada, el ibérico estaba quedándose sin trabajo; no obstante, la anotación le dio un respiro al esgtratega.

Acabado el clásico, el timonel se enfrenta a un nuevo desafío, uno más complejo, enfrentar al Pumas de México, con la dura tarea de no verse mal y de ser posible, sacar la serie. Pero si se impone la lógica y los morados sucumben ante el poderío mexicano, podríamos estar ante la posible salida del técnico español.

Su números no lo respaldan, el juego en cancha tampoco y el batacazo final podría llegar en el torneo regional; lo que ofrece Saprissa actualmente en el terreno de juego es poco y no se le ven argumentos para vencer a ningún club azteca; no es saña, es solo lo que recogemos de sus últimas presentaciones.

El Saprissa recibe a los Pumas de la Universidad Autónoma de México este mipercoles a las 7 pm en el Ricardo Saprissa.