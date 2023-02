Llegó como el último refuerzo de Alajuelense para la presente temporada, sus primeros minutos sobre el terreno de juego no fueron muy lúcidos, pero tampoco decepcionaron, pero el hondureño Ángel Tejeda logró con paciencia agradar a la afición manuda.

Con dos goles en los dos últimos encuentros y un buen desempeño, el catracho por fin rompió la barrera del primer gol y ahora se le ve mucho más lleno de confianza, atrevido y hasta optimista cuando se encuentra en el rectángulo de juego.

Confianza, optimismo y proyección

Este miércoles, estuvo en conferenca de prensa en la cada rojinegra y pudo referirse a su llegada a Alajuelense, su protagonismo, el buen momento que vive y el fútbol tico en general.

En cuanto a sus anotaciones, se mostró muy contento y satisfecho, pero de paso agradeció la oportunidad que le dieron para mostrarse en el campo de juego. "Lo importante era entrar y aprovechar las oportunidades. Gracias a Dios se me dio el gol, me ayuda y me llenan de confianza" señaló Tejeda.

A pesar de estar atravesando un buen momento, no considera que sea un mérito personal y en todo momento agradeció a sus compañeros por lo logrado, a quienes considera vitales.

"El apoyo de los compañeros, adentro y afuera y en los entrenamientos es importante para mí, ya que me hace sentir confiado (...) Los dos goles se han dado por esfuerzo, pero también por trabajo y por la confianza de los compañeros. Ahora esperamos que vengan más para seguir aportándole al equipo." agregó el centroamericano con una sonrisa en el rostro.

También tuvo palabras para el balompié tico, y señaló lo que -a su criterio- son las diferencias entre el fútbol Costa Rica y Honduras.

"Muy bonito. Lo que me gusta es la afición, que es bonito ver un estadio lleno, que se portan bien y alientan al equipo. Es importante para uno en el campo ver el estadio lleno y a la afición alentando. Eso lo alienta a uno a dar un mejor espectáculo. En lo futbolístico lo que me gusta es que es muy movido y además muy táctico en comparación con el de Honduras, donde sí somos más fuertes y más agresivos. Aquí tienes que jugar bien con el balón." destacó el delantero Tejeda.

Finalmente, se refirió al trabajo del DT, Andrés Carevic, a quién definió como una persona muy inteligente.

"Es muy inteligente (el técnico Andrés Carevic). Plantea los partidos como se dan y debemos hacer las cosas bien en el campo. La armonía que él causa en los entrenamientos y fuera de la cancha es importante porque es él quien tiene que mover a todos y uno hace lo que él dice." concluyó.