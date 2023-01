Para este 2023, la Liga Deportiva Alajuelense hizo sus movimientos en el mercado de pases con el mismo objetivo de todos los clubes al meter nuevos refuerzos a sus clubes: tener el mejor equipo posible de cara a alcanzar el título al final de la temporada.

Dentro de esos refuerzos que los rojinegros llevaron a sus tiendas, llama la atención la contratación del hondureño Ángel Tejeda, un joven delantero con pasado Olimpista que llena de ilusión y dudas en pates iguales a la afición manuda.

Un compatriota en su defensa

Pero antes de que el atacante tuviera acción en el terreno de juego, un viejo conocido en el fútbol tico, su compatriota Róger Rojas, salió en defensa del futbolista manudo, de quien tiene muy buenas refrencias y le desea lo mejor en su experiencia por Costa Rica.

"Es una inspiración hasta para mí... Tejeda ha estado en equipos pequeños y en equipos grandes, ha sido campeón, se le dio la oportunidad de venir a la Liga, un equipo que genera muchas opciones a gol, tiene que estar preparado, va a tener muchas opciones" declaró el RoRo a ESPN.

Pero sus declaraciones no se quedan ahí, el exdelantero de la selección Hondureño agregó: "Ángel es un gran jugador, ha quedado campeón en el Real España y en Motagua, ha quedado campeón en dos equipos grandes. Alajuelense es un equipo grande, estoy seguro que le va a ir muy bien, no le va a pesar la camisa"

Por último, Rojas aprovechó el momento para lanzar una dura crítica a la prensa hondureña, a a quien acusa de desleal con los propios jugadores.

"El mal del hondureño es el mismo hondureño, le deseo lo mejor a él. La prensa de Honduras, le voy a poner un ejemplo, cuando a mí me contrató la Liga yo recuerdo que muchos periodistas dijeron que no servía, que era un paquete. En Olimpia no hacía goles, llegué a la Liga y ya sabe la respuesta" concluyó el actual delantero del Puntarenas FC.