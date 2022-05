La reacción de Marcel Hernández contra sus compañeros del Cartaginés no genero buenas repercusiones, sobre todo en el ámbito interno del fútbol de Costa Rica. Diferentes ídolos de los Brumosos se refirieron a la situación y arremetieron contra el delantero cubano por no respetar los códigos dentro del campo de juego.

José Villalobos Chan y Randall ‘Chiqui’ Brenes se refirieron a la situación que protagonizó el caribeño junto a William Quirós y Daniel Chacón. Ambos coincidieron en que el capitán debe buscar tranquilidad y no generar resquemores entre los futbolistas. Algo que no hizo el goleador del conjunto de Cártago.

“Un buen liderazgo, no lo refleja, me parece desproporcionado, son de los líderes que tienen que llamar a la calma, el tema de liderazgo es trascendental, se está viendo en la acera del frente, pero Cartaginés lo está dejando de lado, para Cartaginés no meterse en semifinales sería un fracaso total, para mi debe forjarse un mejor liderazgo”, comenzó José Villalobos Chan.

Y agregó: “Quizá, se hace un juicio de valor precipitado, pero por la referencia que tiene en el equipo es el que más debe mantener la calma, se debe orientar a jóvenes que están empezando, es una mezcla de jugadores de jóvenes y experiencia, hay que saber balancear líderes por línea. Marcel debería mantener más la calma, no lo conocemos bien, pero el liderazgo en estos momentos debe salir a relucir”.

Para finalizar, Randall Brenes declaró en Tigo Sports: “Estas situaciones generan presión de alguna manera, alguien que está llevando el cartel del goleador, líder en ofensiva, mejor extranjero, lo hace explotar viendo cómo se les está yendo el partido, quizá no sea le mejor forma, anteriormente estuvo en Alajuelense, yo no creo que esa acción se le haga a Cubero, ‘Pipo’ González”.