Ayer, el Club Sport Cartaginés se complicó sólo en su visita a San Carlos por la jornada 20 del Torneo Clausura. Los brumosos tenían la chance de quedarse con el segundo lugar, evitando que Alajuelense se volviera inalcanzable. Pero, aún con tres hombres de más en cancha, perdieron 3-2 fruto de desconcentraciones y errores propios que sacaron de quicio a Marcel Hernández. Y el goleador cubano no pudo contener su furia, protagonizando la postal de la noche en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

El equipo se derrumbó cuando estaba transitando sus mejores minutos, luego del tanto de Hernández (64') de cabeza que decretó el 1-1. Los errores, al menos lo que desembocaron en goles de los toros del norte, fueron puntualmente dos: un saque de arco frontal de José Contreras que bañó a la defensa visitante para que Richard Chirino, colándose en el área entre José Quirós y Vargas, anotara el 2-1. Y luego, un penal inocente de Daniel Chacón a Marcos Mena que Álvaro Saborío cambió por gol.

Fue en ese momento, previo a la ejecución del "Chompipe", cuando se puede apreciar gracias a las imágenes de Tigo Sports cómo Marcel Hernández, a los gritos, increpó primero a un Chacón afligido por la infracción y luego a Quirós, a quien empujó de forma aún más vehemente. Esto provocó la reacción del defensa, obligando a Mauricio Montero a intervenir, separando al cubano para ponerle paños fríos a la tensa situación.

“Son desconcentraciones. Simple y sencillamente es lo que pasó, porque teníamos un jugador más, dominábamos y no puede ser que de un saque de puerta nos anoten y que después nos hagamos otro gol así en contra. Este partido con San Carlos era una final y los partidos importantes como estos se juegan así; el que se equivoca, pierde. No podíamos cometer errores y tenemos que aprender a las buenas o a las malas. No hay mañana, debemos reponernos de este golpe, ir a casa y sacar los tres puntos allá. Estoy enojado conmigo y con el grupo, porque no nos pueden hacer estos goles”, declaró el ariete post partido.

Geiner Segura también se expresó en rueda de prensa, realizando un balance general del compromiso en el cual fue duro con sus pupilos: "No fueron errores, sino horrores que en el fútbol grande no pueden pasar. Dependemos de nosotros y estamos en zona de casificación, sí. Pero si llegamos a clasificar no podemos cometer este tipo de errores porque sino vamos a ser un participante más en esas instancias, no vamos a trascender", aseguró.

Ahora, Cartaginés deberá hacerle frente a dos rivales "accesibles" y tiene que ganar para sellar su clasificación: Guanacasteca y Jicaral. Empero, ambos están protagonizando una lucha encarnizada por la permanencia —los pamperos aventajan a los jicaraleños por 6 puntos en la acumulada—, lo que les da un extra en cada juego. De modo que cabe dentro de las posibilidades una nueva derrota brumosa. Lo cual sería inaudito, pero bajo ningún punto de vista justificaría una reacción tan desmedida como la de Marcel Hernández el día de ayer.