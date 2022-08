El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, no se guardó nada y arremetió fuertemente contra la labor arbitral, tras el juego de la fecha cinco del Torneo de Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica, entre su equipo y Santos de Guápiles.

Este estratega aseguró que su mensaje se debe por como ha visto las actuaciones de los silbateros en distintos encuentros del campeonato nacional y, principalmente, por la "prepotente" postura que han adoptado de no conversar con los jugadores o sino disparan tarjetas.

"Aquí los árbitros se equivocan y no pasan nada, yo no estoy hablando por hoy, el árbitro no nos afectó en nada, pero soy parte del fútbol. Los árbitros son intocables aquí, parece que nada más hay que ponerles el 10 y decirles Messi o Ronaldo porque son intocables, parece que ellos son los Messi o los artistas, pero los son los jugadores, ellos son los extras de la película. No nos equivoquemos Comisión de Abirtraje", manifestó.

Medford añadió: "Ustedes (prensa) ven fútbol europeo y nos exigen que vayamos por el mismo camino, ojalá que los árbitros vean el arbitraje europeo donde conversan con los jugadores, tienen diálogo, parece que aquí no se puede. Saben cuándo va a cambiar esto, cuando los castiguen, no sé si los castigan. Cuando aquí se cambie el tema y se puedan castigar a los silbateros, como sucede con los jugadores o técnicos, ellos mejorarán, pero se equivocan y no pasa nada".

A pesar de que nadie en la Comisión de Arbitraje ha salido a dar su versión, en este arranque de certamen se han dado muchas polémicas arbitrales que han llevado a múltiples críticas y cuestionamientos para los árbitros por sus decisiones y manejos.