Esta tarde, el Paris Saint-Germain volverá a la acción cuando se enfrente al Nantes por la 6ª jornada de la Ligue 1 luego de un caótico mercado de fichajes. Hubo 25 salidas y llegadas que se truncaron (Lewandowski, Skriniar, Tchouaméni, Silva), tensando la relación entre Christophe Galtier y Arturo Campos con Antero Henrique, encargado de las ventas. Además, al club le cayó una fuerte sanción económica por incumplir con el Fair Play financiero.

Una de las novelas centrales en medio de la vorágine fue la de la posible salida de Keylor Navas al Napoli, que finalmente no se terminó dando y forzará al tico a quedarse en el club hasta enero del próximo año. Situación que preocupa a Costa Rica de cara al Mundial de Qatar 2022, al cual llegaría con poco rodaje debido a que será suplente de Gianluigi Donnaruma. Galtier lo ha dejado claro: no habrá rotación.

Sin embargo, Navas se manifestó al respecto y aseguró que no claudicará: "Después de un verano de mucha incertidumbre ha llegado el día de dar las gracias a los clubes y aficiones que se han interesado por mí, valorando mi trabajo y mi trayectoria. Es un orgullo sentirse tan querido, que apuesten por uno (...) Seguiré trabajando duro en París, sin perder la fe, ayudando al equipo en todo lo posible, sin rendirme y como de costumbre dando el máximo cada día".

Este viernes, le tocó hablar a Christophe Galtier en rueda de prensa sobre el compromiso ante los Canarios y volvieron a consultarle por la situación del ex Real Madrid: "Esto no cambia mi decisión de jerarquía, con Gianluigi como número uno y Keylor como número dos", insistió. Aunque se mostró más flexible: "Ahora que el mercado de verano terminó, no me prohíbo tener una reflexión para saber si Keylor, como todo número dos, debería jugar algunas veces".

"Eso lo viví en el Saint-Etienne donde hubo lesiones, suspensiones del número 1. El número 2 no había participado en muchos partidos y después cuando lo pones… necesita jugar", sentenció el ex entrenador del Lille, quien de este modo deja abierta la puerta respecto a una mayor participación de Navas en el onceno inicial. Aunque lo más factible es que el costarricense termine siendo titular en los juegos de menor envergadura.