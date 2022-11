Actualmente, Francisco Calvo está enfocado en la Selección Nacional de Costa Rica, con la cual disputará su segunda Copa del Mundo, Qatar 2022. Y también en Konyaspor, equipo en el cual se afianzó tras haber llegado en julio. Pero si del futuro se trata, el central lo tiene claro: quiere retirarse en Deportivo Saprissa.

Calvo le comentó a Diario AS que llegó "con un objetivo que era quedarme dos años y tal vez irme a un país más extravagante, pero me ha cambiado la mentalidad porque la liga turca te da nivel futbolístico y económico". Anteriormente, recordemos, el seleccionado militó en Chiacago Fire, Minnesota United y San José Earthquakes.

Sin embargo, el gran paso que tuvo por Saprissa fue el que le abrió las puertas de la MLS. Allí ganó los títulos de invierno de 2015 y 2016, además de jugar 71 partidos y anotar 13 goles. Esto, sumado a un vínculo emotivo construído a lo largo de su vida, hizo que Calvo elija a la Cueva como la última parada de su carrera.

"Mi sueño es volver al fútbol de Costa Rica. Me gustaría jugar dos o tres años y luego retirarme. Donde yo quiero retirarme, lo que mi corazón desea, es en Saprissa. Para nadie es un secreto que es el equipo que he seguido desde pequeño. He jugado en otros clubes, pero en Saprissa fui dos veces campeón y la afición me quiere mucho", aseguró.

El ligamen de Francisco Calvo con Konyaspor es válido hasta el 30 de junio de 2024 con la opción de renovar por un año más. Y de momento ha llenado las expectativas: no sólo se adueñó de la defensa, sino que también convirtió 3 goles en 17 compromisos. "Se siente bonito meter goles en Europa. He metido en Conference League y Liga turca", comentó.

A este buen estado de forma se le suma la experiencia, que le permite rendir aún mejor: "En este momento me siento en la mejor etapa de mi carrera, la verdad que me siento pleno, con confianza y maduro. Disfruto cada vez que entro a la cancha. Uno cuando es joven entra con presión, ahora uno entra tranquilo sabiendo qué hacer", concluyó.