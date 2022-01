¡Fin de la novela! Fernán Faerrón ya no es jugador de Alajuelense

Era un secreto a voces, el tema se masticaba prácticamente en todos los ámbitos del fútbol nacional, pero fue hasta la tarde de este viernes que se hizo oficial. El defensor Fernán Faerrón no es más jugador de Liga Deportiva Alajuelense, así se comunicó hace pocos minutos en las redes sociales del club rojinegro.

Con un mensje que decía: "Gracias por todo Fernán. El defensor Fernán Faerron dejó de ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense. De parte de todo el club le agradecemos por su entrega y esfuerzo." se despidió el club del joven defensor.

La novela de Faerrón

Las reacciones no han tardado en llegar y los comentarios en redes sociales se leen por centenas, la mayoría reaccionando con algo de tristeza y enojo por la decisión, pero otros más señalando como "necesaria" la salida del jugador.

Faerrón ha sido protagonista de muchas situaciones fuera del terreno de juego, entre ellas, varios encontronazos contra sus mismos compañeros, siatuaciones que aunque no han sido publicadas por su club, diversos contactos dentro de la institución así lo confirman.

Los rumores de su salida se incrementaron hace apenas pocos días, en medio de la conferencia de prensa del club erizo, cuando el Gerente Deportivo, Agustín Lleida respondió los cuestionamientos de la prensa y cuando le preguntaron por el zaguero, el jerarca señaló, para sorpresa de todos los presentes,que Faerrón había manifestado en varias ocasiones su deseo de salir del club.

Inmediatamente trató de enderezar su respuesta agregando que el deseo de su salida era para marcharse al extranjero, sin embargo, dejó las dudas sembradas. Durante estos días, el tema se acrecentó y ayer por la noche, periodistas deportivos y medios de comunicación cercanos a la intitución anunciaban la salida del defensa, e incluso se atrevían a insinuar que se iba rumbo a Europa.

En medio de los dimes y diretes, el joven jugador publicó -en sus redes sociales- un sentido mensaje a la afición el lunes anterior. El texto decía: "Desde el primer día hasta hoy, he sentido a la Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre, sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita ������⚫️��"

Pero fue hasta esta tarde cuando el anuncio se hizo oficial, no obstante, se desconocen los términos de esta separación. Fernán tenía contrato con los manudos hasta Julio de 2025, por lo que su salida lleva consigo un mar de dudas sobre las razones y el acuerdo sobre su salida. ¿Se va al extranjero? ¿Se queda en algún club nacional? Ya veremos.