En Santos de Guápiles ven abierta la serie ante New York City pese a la contundente derrota

En el equipo costarricense de Santos de Guápiles consideran que pese a la contundente derrota 0-2 frente al New York City FC de la Major League Soccer (MLS), la eliminatoria aún está abierta, y ven posible darle vuelta al marcador global y avanzar a los cuartos de final de Liga de Campeones de Concacaf 2022.

Pese a que Santos no jugó en "igualdad de condiciones", puesto que no pudieron contar con la plantilla completa por el tema de los extranjeros con problemas migratorios y los casos positivos por Covid-19, en la escuadra guapileña piensan que todavía pueden lograr una remontada la próxima semana en el Banc of California de Los Ángeles, sede del NYC FC para la vuelta del próximo miércoles a las 5 PM.

"Para nosotros está abierta todavía. Sabemos que llevamos un marcador de cero a dos, pero también tuvimos nuestras opciones, nos faltó un poco de calma, sabemos cómo juegan ellos. Para nosotros ya estando los extranjeros nos dan otro plus", declaró Juan Diego Madrigal, defensa del equipo tico.

Por su parte, el técnico del Santos, Erick Rodríguez, aceptó que el campeón de la MLS fue muy superior en el primer partido realizado en el Estadio Nacional. Sin embargo, el conocido “Shock” preparará a sus dirigidos para intentar revertir la serie en suelo norteamericano, indistintamente que la tarea es muy compleja.

Incluso, Santos retará la historia, ya que los equipos estadounidenses han ganado los últimos 8 partidos contra rivales de Costa Rica en Concachampions. Además, de los 27 partidos que sean jugado entre equipos de estos países en Estados Unidos, solo tres han sido ganado por ticos y el más reciente se dio en 2011 cuando Herediano derrotó 0-1 a Seattle Sounders.