A sus 36 años de edad, el defensor Daniel Arreola no seguirá en las filas de la Liga Deportiva Alajuelense.

Siguen las bajas en la Liga Deportiva Alajuelense luego de haber quedado eliminado en las semifinales del torneo local ante el Deportivo Saprissa. Pero no solamente fue el hecho de la eliminación, sino contra quién. Esto ha traído como consecuencia que muchos jugadores hayan tomado la decisión junto con la directiva del club, en dar un paso al costado. Daniel Arreola es uno de ellos, recordemos que el mexicano había llegado este año al conjunto tico luego de haber hecho prácticamente toda su carrera en México.

A través de los micrófonos de Teletica, Daniel Arreola explicó su situación en Alajuelense y los motivos por los cuales se tomó dicha decisión en no continuar en el club. Además, resaltó la situación cuando falló el penal determinante ante el Deportivo Saprissa. Es importante resaltar que es la cuarta baja para los Rojinegros luego del fracaso del Torneo Apertura 2021.

No hubo un acuerdo

"Fue un año bastante bueno porque mi familia y yo nos topamos con un país bastante bonito, nos vamos con esa satisfacción y en lo futbolístico a lo largo de mi carrera me he topado con retos. Ha sido una linda experiencia. La realidad es que estábamos en pláticas y no llegamos a un mutuo acuerdo", afirmó Daniel Arreola para Teletica.

El pena fallado

"Eso no marca ni mi relación con el club ni con la dirigencia. Me voy contento. Fue circunstancial. Para patear ese penal se necesitan bastantes de los que tú ya sabes por todo el entorno. A mí me gustó estar acá. Soy un hombre de retos porque yo festejé el penal de la Liga Concacaf y soy el primer arrepentido de fallar ese del campeonato", resaltó Daniel Arreola.

Además, el jugador también confirmó que regresará a México para continuar los últimos cartuchos que le queden en su carrera profesional. Luego de haber tenido experiencia en Atlante, Pachuca, Atlas y Puebla; la intención de Daniel Arreola será pasar la Navidad junto a su familia en su tierra y jugar un par de torneos más.