Corría el minuto 43 de la primera parte en el Alejandro Morera Soto, el marcador era cero por cero y un gol metía a los locales en la pelea por un boleto a la Gran Final del Apertura 2021; un despliegue de Alonso Martínez por el sector derecho del área desembocó en una falta de penal en favor de Alajuelense. El estadio estalló en bullicio, la oportunidad de oro estaba a once pasos de concretarse.

Fue entonces cuando el experimentado mexicano Daniel Arreola tomó el balón con mucha propiedad y se adueñó de la situación, no había duda, sería él quien ejecutaría el lanzamiento de penal, se mostraba seguro y confiado. A su espalda, el gigante físico de Kendall Waston intentaba distraerlo y meterle presión, pero no había vuelta atrás, el mexicano cobraría la falta.

La ilusión estaba en ese penal

Decenas de aficionados saltaban de alegría ante semejante oportunidad, otros tantos aprovecharon para encender su celular y documentar lo que sería un recuerdo de la anotación con la que los manudos avanzarían a la gran final o la que -al menos- los pondría en ventaja. La expectativa era enorme, la emoción lo era aún más.

Sonó el pito del árbitro, el jugador corrió y remató de derecha con toda la potencia posible pero el arquero adivinó el remate y lo detuvo con gran clase; el estadio enmudeció y Aarón Cruz era la gran figura para el Saprissa. Al otro lado, Arreola se convertía en el villano, uno al que la silbatina no perdonó.

Pero ahora, con el recuerdo de lo que no fue, nos preguntamos, entonces ¿quién debió patear ese penal?

Para su entrenador, Albert Rudé, no hay drama con esta decisión y se trató de un acuerdo entre jugadores dentro de la cancha, una situación que según manifestó a los medios, es normal, lo promueve y además lo deja tranquilo. "Creo mucho en la autoorganización del equipo... Creo mucho en mis jugadores y dejo que ellos tomen esas grandes decisiones" señaló el español.

La mayoría de afcionados en redes sociales coinciden en un favorito: se trata de Celso Borges. El experimentado mediocampista era el llamado para ejecutar el lanzamiento según los seguidores rojinegros, pero una decisión entre jugadores puso al mexicano con la responsabilidad.

Celso no solo cuenta con mucha experiencia en estos cobros a nivel de clubes, también es uno de los principales "penaleros" vistiendo la camisa de la Selección Nacional. No obstante, Borges no estaba ni siquiera cerca del punto de penal al momento del señalamiento y tampoco medió discusión sobre quién tiraría.

Pero además de Borges, hay otros jugadores que son finos en este tipo de remates pero brillaron por su ausencia o bien, no levantaron la mano para hacerse con la responsabilidad del lanzamiento. Arreola sí lo hizo, buscó la gloria pero se transformó en un villano.

Entre as posibles opciones para rematar estaba Marcel Hernández, Alonso Martínez o Gabriel Torres. Al igual que Borges, ninguno de estos jugadores se atrevió a pedir el balón, no sabemos si por respeto, por algún orden específico o por miedo, lo cierto es que en las páginas manudas quedará por siempre ese recuerdo de lo quepudo ser y no fue, un trago amargo que tiene a la institución en llamas tras quedar eliminados una vez más por su archirrival.

El torneo anterior, Daniel Arreola también falló un penal en la semifinal ante el Saprissa, pero en aquella ocasión, el balón dio en el palo y pudo aprovechar el rebote para definir el tanto Alajuelense, un penal recordado por los airados reclamos morados al silbatero central.