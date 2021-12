Las malas rachas están para romperse y para ello hay que trabajar fuerte todos los días hasta conseguirlo. Así lo hizo el Atlas FC para consagrarse campeón del fútbol mexicano después de 70 años. Sí, tras vencer por la vía de los penales al León, a los Rojinegros por fin se les dio. En el Atlas también tuvieron la oportunidad en su momento de defender el escudo varios catrachos que hicieron vida en el fútbol mexicano y desde Fútbol Centroamérica los repasaremos.

En el año 1951 había sido la última vez que la afición del Atlas había gritado campeón. Y ayer con un Estadio Jalisco a reventar con 50 mil almas apoyando a los Zorros, rompieron esta mala racha y 70 años después levantaron el título de campeón. Wilmer Velásquez, Georgie Welcome, Carlo Costly y Cristian Cálix, fueron los catrachos que tuvieron la chance de vestir la camiseta Rojinegra desde México en la Liga MX.

Wilmer Velásquez

Delantero hondureño que sus años más gloriosos como futbolista los vivió en la Liga Nacional con Olimpia. El 15 de marzo de 2001 firmó con el Club Atlas de Guadalajara de México y en aquel entonces el equipo mexicano era dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe, quien no vio con buenas intenciones el fichaje de Velásquez. Y sobre este escenario, tuvo que conformarse con entrar desde el banco de los suplentes en la mayoría de los partidos registrando tan solo un par de goles y además yéndose del club a los seis meses.

Georgie Welcome

A sus 36 años de edad, el atacante hondureño actualmente juega en el Juticalpa F. C. de la Liga de Ascenso de Honduras. Sin embargo, cuando transcurría el Torneo Apertura en 2011 llegó a México con el Atlas de Guadalajara de la Primera División. Georgie Welcome marcó su primer gol con los Rojinegros en la derrota (4-2) ante el América desde el Estadio Azteca. Y tras finalizar ese torneo regresó al Deportivo Motagua de Honduras. No fue positivo su paso por el fútbol mexicano.

Carlo Costly

Con 39 años de edad sigue vigente como delantero en el CD Marathon de la liga Nacional de Honduras. En el año 2010 fichó por el Atlas de Guadalajara por un contrato contrato de 2 años. Debutando oficialmente el 29 de enero de 2011 en la derrota del Atlas 2-0 contra el América. Y fue el 02 de abril de ese mismo año, cuando marcó su primer gol con la camiseta del Atlás ante los Esudiantes Tecos. Pero luego recibiría una propuesta desde la MLS con el Houston Dynamo para dejar las tierras mexicanas.

Cristian Cálix

El delantero del Marathón de la Liga Nacional de Honduras, actualmente se encuentra cedido por el Atlas, recién campéon de la Primera División de México. El 26 de diciembre de 2018 se anunció su fichaje por el conjunto mexicano con un contrato de cuatro años. Sin embargo, tras no ver oportunidades, ni tener goles o asistencias, hoy está haciendo vida en Honduras y habrá que esperar al finalizar la temporada para conocer más sobre su futuro.