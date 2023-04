Es posible conformar un once de reconocidos y destacados jugadores jóvenes de Costa Rica para el Torneo Maurice Revello.

El Torneo Maurice Revello está muy cerca y aún más la revelación de la lista final de los jugadores que el técnico Douglas Sequeira debe presentar sobre los futbolistas que representarán a la Selección Nacional de Costa Rica en dicho certamen.

Las competencias juveniles son de suma importancia en el desarrollo de los jugadores y el torneo antiguamente llamado “Esperanzas de Toulon” no es la excepción para una escuadra costarricense que tendrá su segunda participación en la historia.

A raíz de eso y tomando en cuenta que se trata de un grupo categoría Sub-23, FCA elaboró un once de jugadores costarricenses que militan en clubes de Primera División de la Liga Promérica y en equipos del exterior que tienen mucho potencial para destacar en el Torneo Maurice Revello.

Independientemente de la circunstancia para cada caso, sí es posible conformar un XI de futbolistas U-23 que juegan en diferentes ligas: Alexandre Lezcano (Santos - 21 años), Daniel Chacón (Colorado Rapids 2 - 21 años), Santiago Van der Putten (Real Betis 2 - 18 años), Elian Quesada (Arsenal - 18 años), Gerald Taylor (Saprissa - 21 años), Roan Wilson (Gil Vicente - 20 años), Ricardo Peña (Real Betis 2 - 18 años), Brandon Aguilera (Estoril Praia - 19 años), Josimar Alcocer (Alajuelense - 18 años), Jewison Bennette (Sunderland - 18 años) y Manfred Ugalde (Twente - 20 años).

Habrá que esperar la convocatoria oficial en los próximos meses por un tema de lesionados y gustos del entrenador, sin embargo, todos esos jugadores podrían ser considerados para una Tricolor que se medirá ante Venezuela el lunes 5 de junio a las 6 AM, ante Francia el 8 de junio a las 9:30 AM, y contra Arabia Saudita el 11 de junio a las 6 AM.