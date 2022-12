Pelé falleció este jueves a los 82 años. Y, a modo de homenaje, el mundo del fútbol recordó las múltiples gestas que O Rei alcanzó a lo largo de su carrera. Principalmente con Brasil, ganando tres Copas del Mundo, y el Santos, club con el que, además de levantar veinticinco títulos oficiales, recorrió el planeta disputando cientos de amistosos a lo largo de casi tres décadas.

Centroamérica, por supuesto, estuvo en el itinerario: con el Peixe registró pasos históricos por El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y, principalmente, Costa Rica. En total, el astro brasileño viajó en cinco oportunidades al país tico como futbolista, enfrentándose únicamente a La Sele y a dos clubes, Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano.

Amistosos en Costa Rica Goles de Pelé Santos 3-1 Saprissa (15/1/1959, Estadio Nacional) 2 Santos 2-1 Costa Rica (21/1/1959, Estadio Nacional) - Santos 7-3 Saprissa (22/1/1961) 1 Santos 3-0 Herediano (25/1/1961) 1 Santos 1-1 Saprissa (1/2/1972) - Santos 5-3 Saprissa (18/2/1972) 1

"He conocido casi todo el mundo. Pocos países son los que no conozco. Creo que he jugado aproximadamente en 80 países. Que recuerde, nunca he estado en Turquía y algunos países de Asia. Pero sí en África y hasta en China. Viajamos mucho, aproximadamente cinco meses al año los pasamos en gira. Hay muchos compromisos y hay que hacerles frente a todos. El club necesita fondos y estas giras los procuran", le dijo a La Nación en 1972.

Su vínculo con Saprissa, Alajuelense y Herediano

Odir Jacques es recordado en Costa Rica por sus pasos como futbolista por Saprissa, Herediano y Alajuelense en la década de los setenta, época en la que forjó una gran amistad con Pelé tras enfrentarlo en cuatro oportunidades en San José. Por ello es que su angustia se hizo palpable cuando su coterráneo falleció: "Es una tristeza muy grande, pero ya descansó. Estaba sufriendo mucho, pero Dios ya se lo llevó. Dejó una imagen grandísima y gracias a Dios ya Dios lo tiene", le dijo a ESPN.

El vínculo entre ambos comenzó a forjarse antes de la última visita O Rei al país, en la cual le anotó un memorable gol de chilena a la 'S' que otro histórico, Gerardo Solano, aplaudió pese a sufrirlo en la cancha. "Perdimos 5-3. En ese partido hubo uno de los goles más lindos que he visto en mi vida, el de Pelé. Yo también anoté de tiro libre. Y luego, después del partido, fuimos a cenar", recordó Jacques.

Sin embargo, la amistad se profundizó años después. Fue durante su recordado paso por tierras cuscatlecas, en donde la mítica 'Orquesta Alba' del Alianza venció 2-1 al Santos con goles de Ricardo Sepúlveda y Sebastián Bruja Verón el 16 de enero de 1966: "Ahí lo conocí, lo invité a mi casa y participó en un almuerzo junto con dos compañeros más que eran seleccionados brasileños y a partir de esa fecha fuimos amigos", contó.

Jacques volvió a enfrentarse con Pelé un año después. Por entonces, el nacido en Río de Janeiro jugaba en Atlético Marte de El Salvador que empató 1-1 con el conjunto paulista en el Estadio Revolución (hoy Rommel Fernández): "Salimos en la noche, y luego tuve la suerte que en un vuelo que iba de vacaciones para Brasil me lo encontré en Panamá haciendo escala. Fue una gran alegría".

Tantos buenos momentos agigantan la figura del eterno Edson Arantes do Nascimento para el ex entrenador del Herediano. Quien además, por sus raíces, lo siente propio: "No hay comparación de nada con Pelé para mí y para millones de brasileños. Porque como persona y como atleta jamás podrá ser igualado", aseguró.