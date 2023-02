El lateral del Herediano se mantiene alejado de la competencia y hasta el momento no tiene fecha probable para su regreso.

Este martes, el jugador lateral del Club Sport Herediano, Orlando Galo, estuvo presente en las tribunas del juego entre los florenses y Santos, partido que ganaron los rojiamarillos con marcador de 2 goles por 1.

El deportista se encuentra cumpliendo un castigo, producto de un supuesto positivo en una prueba dopping luego de jugar un comprimiso con la Selección Nacional de Costa Rica, una disputa legal que aúun no tiene ni siquiera fecha probable de resolución pero que mantiene al jugador apartado de toda competencia.

Tras el encuentro del Herediano, la prensa lo abordó para conocer sus impresiones del encuentro, pero además, para consultarle sobre su sentir tras la suspensión de FIFA.

Optimista y agradecido con su club

"Creo que la esperanza mía es volver lo más antes posible y la voluntad de Dios así va a ser (...) Creo que si quieren ver un Orlando Galo bastantes años va a ser en Herediano porque me han apoyado de gran manera" respondió el joven jugador.

A pesar del fuerte castigo que cumple, que tomará -cuando menos- 6 meses de sanción, el lateral se muestra optimista en cuanto a su futuro deportivo y es Heredia a quien agradece una y otra vez por tenderle la mano en estos momentos.

"Cuando me den una respuesta voy a volver mejor que nunca, obvio no voy a volver con el mismo ritmo pero no voy a volver desentonado" dijo Galo a la prensa.

A su equipo, el jugador le estará eternamente agradecido y solo se mentaliza en volver para retribuir las atenciones que el club le ha brindado.

"Si te digo que estoy agradecido con Heredia es porque lo estoy, nunca ha faltado comida en mi mesa, mi papás han estado enfermos por esta situaciones y la junta directiva nunca los han dejado solos" añadió el deportista con mucha satisfacción.

Sobre su fecha de regreso a la competencia, dijo: "No tengo una fecha exacta, yo estoy desenfocado completamente, estoy presente en ver a mis compañeros, ha habido problemas de que comenzaron mal el torneo, el equipo ha tratado de comportarse a la altura"

El dolor del jugador se intensifica cuando recibe algunos comentarios en la calle o en las redes sociales, pero es algo con lo que estpa aprendiendo a lidiar.

"Es complicado porque los niños por las noticias se enteran que Galo se puso una crema, y que un niño te diga en la cara que no pudiste ir al mundial por ponerte una crema son momentos difíciles porque es un niño el que te lo está diciendo" concluyó Orlando.