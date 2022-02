Deportivo Saprissa: dos extranjeros no estarían disponibles ante Pumas en Liga de Campeones de Concacaf

El Deportivo Saprissa más allá de su victoria ante la Liga Deportiva Alajuelense, no está haciendo una temporada positiva. Actualmente se ubican en la penúltima posición de la tabla de clasificación del torneo local y este miércoles, deberán enfrentar a los Pumas de México por la ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf. Sin embargo, ya en la previa de este encuentro, los Morados tendrían malas noticias.

Ángel Catalina, gerente deportivo del Deportivo Saprissa, detalló los problemas que podrían tener para el partido ante los Pumas. Y es que hay un contratiempo con los trámites de los extranjeros Víctor Medina (Panamá) y Darixon Vuelto (Honduras), los cuales todavía ambos no cuentan con el permiso de trabajo que les permita ser de la partida ante el conjunto mexicano por la Liga de Campeones de Concacaf.

"Siempre uno quiere tener uno los jugadores disponibles, cuando se da un inconveniente así, es un contratiempo, pero no es una excusa, Saprissa hace los trámites pertinentes, estamos a la espera de la resolución, con los jugadores, son bajas, pero aún así tenemos que sacar el partido adelante", explicó Ángel Catalina, gerente deportivo del Saprissa.

“Nos gustaría que estuviesen disponibles, no creo que esa tenga que servir de excusa, hay que afrontarlos con la máxima y poder estar disponibles. La exigencia es máxima, se analiza todos los días, no solo cuando se dan malos resultados, con buenos resultados siempre se quiere mejorar, la autocrítica siempre está ahí”, sentenció Ángel Catalina. Bajo este escenario, el Saprissa podría tener la baja de ambos extranjeros, pero no sería una excusa para culpar cualquier resultado por este contratiempo.