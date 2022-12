Luego de que Costa Rica alcanzara el vigesimoséptimo puesto en Qatar 2022, Luis Fernando Suárez ya comenzó a enfocarse en el nuevo proceso de cara al Mundial de 2026 —que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y sufriría insólitos cambios— con dos ausencias confirmadas en su cuerpo técnico.

Uno de ellos es el preparador físico, Erick Sánchez, quien llegó a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) durante el camino de La Sele hacia Brasil 2014. "¡Fin del trayecto! No renuncio ni me despiden, simplemente mi contrato ha finalizado y es tiempo de encontrar otros aires (...) Soy afortunado de haber coincidido con la mejor generación de jugadores de la historia del fútbol costarricense, quienes me llevaron a tres Copas del Mundo", expresó en sus redes sociales.

Y el otro es nada más y nada menos que uno de los héroes de Italia 1990, Luis Gabelo Conejo. El preparador de porteros realizó su trabajo en la Selección Nacional durante dos décadas, por lo que siguió representando al país en las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Han sido miles de experiencias vividas a lo largo de muchos años y Mundiales en distintas categorías. Doy gracias a Dios por las personas maravillosas que puso en mi camino y con las que no lo fueron, porque de ellas también aprendí mucho. A todos mis 'pupilos', con los cuales crecí día a día, decirles que hoy me siento muy orgulloso de verlos donde están y que fue un gran honor haber sido parte del proceso", reza su despedida en redes sociales.

De momento, Sánchez es el único que tendría reemplazante: Iván Niño, quien se desempeña en la misma área y llegó junto a Luis Fernando Suárez cuando asumió en junio de 2021. Sin embargo, resta saber si esta vacante se cerrará de forma definitiva o si se buscará a alguien más, como en el caso de Gabelo Conejo.

El 2023 de Costa Rica, con bastante actividad y aires de cambio

Dentro de tres meses y medio, la Tricolor disputará sus últimos partidos de fase de grupos de la Liga de Naciones frente a Panamá (sábado 25 de marzo) y Martinica (martes 28) con la obligación de ser primera en el Grupo B para clasificar al Final Four, que comenzará en junio, y a la Copa Oro, de julio. En caso de terminar segunda, también amarraría su boleto a este último certamen. Pero el tercer lugar, en cambio, la forzaría a jugar playoffs para entrar habiendo descendido a la Liga B.

Además, en los próximos días de anunciará la llegada del argentino Claudio Vivas, quien trabajó con Marcelo Bielsa y asumirá el cargo de director deportivo de Selecciones Nacionales en lugar de Carlos Watson. A ello, se suma el inicio del "ciclo" Adidas, que comenzará a vestir a Costa Rica luego del 31 de diciembre, una vez venza el contrato con New Balance.