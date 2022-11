Luego del 7-0 que España le asestó a Costa Rica en su debut en Qatar 2022, las críticas a los jugadores, Luis Fernando Suárez y Rodolfo Villalobos se han agudizado en los últimos días por parte de la afición y la prensa. Sin embargo, el presidente de la Fedefútbol salió al cruce: "Gracias a los que aprovechan para tirar a matar, el Mundial no se ha terminado", dijo.

Uno de los principales apuntados fue el entrenador colombiano a raíz de una postal suya riéndose que capturó la transmisión internacional, pero también por su poca reactividad. Además de Villalobos, los propios futbolistas lo defendieron: "No podemos echarle la culpa al técnico, pienso que dentro de la cancha también somos responsables de tomar decisiones", afirmó Kendall Waston.

¿Seguirá Suárez al mano de La Sele luego del Mundial de Qatar?

La postura de Villalobos es tajante: respalda al colombiano hasta el final. "Es una derrota histórica, trágica, terrible, horrorosa para mí como presidente, para Luis Fernando como técnico, para todos los jugadores. Pero es un partido y hoy no se acaba el fútbol en Costa Rica por ese partido, no nos jugamos la vida. Seguimos siendo resultadistas, no aprendemos. Con una derrota así viene la pregunta si continúa o no el técnico y él tiene un contrato", le dijo a Radio Monumental.

"Ese es el problema se Costa Rica —prosiguió—. Antes del partido contra España era el técnico de mayor aprobación en Costa Rica con 82%, no sé si hoy se hace la encuesta bajará estrepitosamente, pero nosotros no nos manejamos por resultados o calenturas, si lo quieren hoy o no los aficionados, sino que vemos el trabajo integralmente. No existe ninguna posibilidad de que eso suceda", aseguró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Suárez?

En agosto, la Fedefútbol anunció la renovación de Luis Fernando Suárez al mano de Costa Rica por cuatro años más. Esta decisión ha sido disruptiva en la historia de La Sele, ya que es la primera vez en la historia de La Sele que se la da la oportunidad a un cuerpo técnico del proceso eliminatorio mundialista siguiente al que concluyó. En este caso, será rumbo al 2026.