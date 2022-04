El delantero cubano del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández Campanioni, está muy cerca de romper el ansiado récord de convertirse en el máximo goleador extranjero en toda la historia de la Primera División en el fútbol de Costa Rica.

Hernández viene de anotarle doblete al Deportivo Saprissa, su víctima preferida en el campeonato nacional ya que registra 14 anotaciones en sus 5 años en el fútbol tico. Sin embargo, el principal enfoque está en lograr el récord de máximo artillero.

Precisamente, el atacante cubano recién empató al brasileño Jorge "La Flecha" Barboza con 85 goles y quedó solo a tres anotaciones de empatar al eslovaco Josef Miso, quien aún está en la cúspide con 88 dianas. Así que para Marcel Hernández empezó una cuenta regresiva.

"Cuando llegue acá a Costa Rica no se confiaba en mí, me di cuenta que si podía, el trabajo de día a día, los compañeros me han sumado muchísimo tanto aquí como en la Liga han sido de mucha bendición. Esto es parte de ellos, de que al final Marcel no juega solo, somos once mas los cambios y al final ellos son los que me han ayudado cada día ir sumando ese granito y bueno hoy estoy a pocos goles del récord", manifestó.

El isleño desea cumplir ese propósito y, salvo una lesión, sanción o alguna situación inusual, es prácticamente cuestión de tiempo para que logre esos 4 goles, ya que tendrá ocho jornadas más de la fase regular en el Torneo de Clasura 2022 más eventuales partidos de instancias finales.