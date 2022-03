Cristian Gamboa confesó que su problema de cadera no lo iba a frenar para volver a La Sele, sin embargo, no contaba con contagiarse de COVID.

Cristian Gamboa a los críticos: "No estoy inventando, me ha tocado padecer de la cadera"

El lateral derecho costarricense Cristian Gamboa tampoco podrá estar en la última triple fecha eliminatoria que tendrá la Selección Nacional de Costa Rica en la octagonal de Concacaf, para definir si consigue el boleto al próximo Mundial de Catar 2022.

Pese a que el VFL Bochum notificó el positivo del jugador por COVID-19 que lo deja fuera los próximos días, Gamboa reveló en exclusiva por Encuentro Deportivo de Yashin Quesada, que estaba listo su regreso a la tricolor para los juegos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

Luego de perderse los 11 partidos ya disputados de esta eliminatoria, Gamboa confesó que su problema de cadera no lo iba a frenar para volver a La Sele, sin embargo, no contaba con contagiarse del virus. Eso sí, dejó claro que nunca ha inventado ninguna lesión para no ir a la Selección.

"Vibras positivas y que clasifiquemos al Mundial. Todo iba bien para volver a la Selección... pero me llega lo del COVID de la nada, es un tema complicado y común hoy en día. No es algo que estoy inventando, me ha tocado padecer de la cadera y sufrir. Tuve operación de codo, un problema de abductor, me ha tocado", declaró.

Gamboa añadió: "Se han manejado diferentes opiniones, yo he hablado con la Federación Costarricense de Fútbol. Tengo años de estar ahí y sé que pueden decir cosas pero esta última convocatoria hablé con Luis Fernando Suárez, le agradezco mucho porque entendió e incluso recibió balas que no tenía que recibir".

De momento con lo que respecta a legionarios, la escuadra costarricense reporta las bajas de Óscar Duarte del Levante y Gamboa. No obstante, aún faltan días para conocer la lista final para los juegos ante Canadá (jueves 24 en el Nacional), El Salvador (domingo 27 en el Cuscatlán) y Estados Unidos (miércoles 30 en el Estadio Nacional).