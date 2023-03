Costa Rica vs. Martinica: hora, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido de La Sele en la Liga de Naciones de Concacaf

Costa Rica y Martinica se enfrentan en el marco de la jornada 5 de la Liga de Naciones de Concacaf. Encuentro trascendental para los intereses de ambos, pues una victoria les permite soñar con mantener sus respectivas aspiraciones en el torneo (alcanzar la Final Four para los ticos y la permanencia para la Matinino).

¿Qué selección se llevará los 3 puntos?

Costa Rica vs. Martinica: horario y por qué canal ver el juego

La Sele y Martinica se verán las caras este sábado 25 de marzo, en el Pierre-Aliker Municipal Stadium, a partir de las 5:00 p.m. de Costa Rica. Y podrás disputarlo EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la seal de Tigo Sports .

Costa Rica vs. Martinica: ¿Cómo llega La Sele?

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez afrontan su primer encuentro tras la disputa del Mundial de Qatar 2022, donde no pudieron cumplir con las expectativas y cayeron en fase de grupos, pese a que tuvieron la clasificación en su mano hasta la última jornada. Para esta jornada, no podrán contar con la presencia del canserbero Keylor Navas, figura y referente de este combinado, no sólo por sus paradas, sino también por su liderazgo y ascendencia dentro del grupo.

Costa Rica vs. Martinica: ¿Cómo llega La Matinino?

En la disputa de su última jornada (Martinica lleva 3 encuentros, mientras que Costa Rica sólo lleva 2), Martinica necesita sumar los 3 puntos si quiere tener opciones de permanecer en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. Un resultado que no sea una victoria asegurará el descenso a la B.

Costa Rica vs. Martinica: último partido entre ambos

En 3 encuentros disputados entre ambas selecciones, el conjunto tico se ha impuesto en todos. Su último resultado fue en el marco de esta misma competición, cuando vencieron 2-0 como locales con goles de Campbell (28') y Calvo (87').