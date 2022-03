La jornada 10 del torneo se cierra la noche de este lunes y los punteros ya están definidos, sin embargo, no logran separarse del resto.

La jornada 10 del fútbol de la primera división inició el viernes anterior y acaba este lunes con el juego entre Pérez Zeledón contra Jicaral, sin embargo, a pesar de esta fecha pendiente los líderes ya están definidos y se mantendrán ahí pase lo que pase este lunes.

Y sí, hablamos de líderes en plural, porque el clausura 2022 tiene la particularidad de tener a 3 equipos compartiendo el primer lugar, todos con 17 puntos. Se trata de Alajuelense, Guadalupe y Cartaginés, respectivamente, que se separan entre sí por el gol diferencia solamente.

En la cima, pero...

Estos 3 equipos se han mantenido desde hace semanas en los puestos de privilegio pero a pesar de ello, no han sabido despegarse del resto para sacar una diferencia más marcada, situación que los hace vulnerables a un posible repunte de los clubes que vienen por debajo de ellos.

Guadalupe vs Herediano: Los josefinos enfrentaban a un Herediano "mal enrachado" que no ha podido ganar siquiera un juego de los 10 que ha disputado. Paté y sus pupilos apenas pudieron rescatar un punto en un juego que ganaba herediano hasta el 97´. Sumaron un punto, se mantienen.

Guanacasteca vs Cartaginés: Tras el empate de Guadalupe, la oportunidad tocaba la puerta de los brumosos en su visita a la pampa guanacasteca. Pero a pesar de iniciar ganando con anotación de su goleador Luis Ronaldo Araya, los guanacastecos pusieron la paridad al 75´ con un cabezazo perfecto de Haxzel Quirós y dejó los honores repartidos.

San Carlos vs Alajuelense: Una vez más la Liga tenía la posibilidad de ganar y tomar el liderato en solitario, pero no contaba con el ímpetu de los norteños que en su casa comenzaron ganando a través de Álvar Saborío apenas al 12´. No fue sino hasta el complemento que llegaría la paridad para los rojinegros por medio de autogol de Roberto Córdoba y así cerró el encuentro; de nuevo, un amargo empate.

Los empates frenaron las ganas de las 3 escuadras para despegarse y aunque los tres caminan arriba, la diferencia de puntos con los de abajo es muy escasa, dejando con toda aspiración y vida a todo aquel que desee ir por el liderato o cuando menos, un puesto de los 4 primeros.