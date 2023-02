El Deportivo Saprissa derrotó en la noche de este lunes 13 de febrero al Club Sport Cartaginés por 1-0, en un duelo válido por la séptima fecha del Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica. Mariano Torres, en el epílogo de la primera mitad, dispuso el único tanto mediante un tiro desde el punto penal.

La victoria no solo le permite mantener su invicto, sino también no perderle pisada a la Liga Deportiva Alajuelense, líder del torneo con 17 unidades (el monstruo tiene 15). Más allá del resultado, el foco también se situó sobre un hecho en particular: Christian Bolaños volvió a ser convocado.

Se trató de la primera vez en la temporada que "Bola" fue tenido en cuenta por Jeaustin Campos, luego del polémico conflicto que se suscitó poco después del Torneo de Copa. El jugador no solo se sentó en el banco de suplentes, sino que además ingresó al campo en el minuto 74, para reemplazar a Álvaro Zamora.

"Los temas se deben hablar a lo interno y no creo que sea una buena práctica, para nada, que se usen las redes sociales para ese tipo de cosas. (...) Creo que cometieron un error y me parece que están de acuerdo en que cometieron un error", explicó el presidente de la institución Juan Carlos Rojas.

"Ojalá no se dé en un futuro, de repente eso hace que esa novela se exacerbe. En esto de las relaciones humanas soy creyente que, dejando las cosas claras, se resuelve todo desde el principio", concluyó el mandamás según citas reproducidas por Teletica.