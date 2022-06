A poco más de 24 horas para que se lleve a cabo el juego de vuelta por la final de segunda fase del Clausura 2022 en Costa Rica entre Alajuelense y el Club Sport Cartaginés; este último corre para sortear los obstáculos que le significan 3 ausencias de peso en su formación estelar.

Se trata de las bajas del defensor José Gabiel Vargas quien cumple castigo por expulsión, también se suma a esta lista Ronald Mauricio Montero por un esguince en su rodilla derecha y también el caso de William Quirós, que se recupera de una luxación del codo de su codo derecho.

3 de los más constantes

Los 3 se han convertido en parte fundamental del engranaje blanquiazul durante las últimas fechas y para este jueves, el técnico brumoso deberá echar mano del banquillo para suplir los espacios y los roles que cumplen en el terreno de juego.

Como opciones probables surgen algunos nombres con muy buen rendimiento, tal es el caso de Víctor Murillo y de Dylan Flores quienes no son ajenos a los ojos de los aficionados y que podrían sumarse para tapar las bajas de sus compañeros.

Murillo y Flores no necesariamente ocuparían los puestos de sus colegas esionados, sino que servirían para que Geiner Segura acomode algunas de las piezas habituales en la zona baja y estos dos cambios llegaría a aportar más en control o ataque.

Sobre este tema en particular, algunos técnicos nacionales han brindado su criterio, uno de ellos fue Randall Chacón. El estratega señaló para el diario La Teja: "Este tipo de bajas genera cierta incomodidad en un cuerpo técnico porque no es igual tener a William Quirós, por ejemplo, que ha sido constante, que ha marcado bien, que es agresivo, que va bien por arriba, que controló a Johan Venegas que ha otro muchacho que casi no le ha tocado”.

Opciones para saltar al campo de juego, hay; el tema es que la banca se vería fuertemente afectada pues no quedarían muchas opciones para las variantes, una peeocupación más para el cuerpo técnico de la vieja metrópolis.

Por su parte, Alajuelense llega con su nomina íntegra para el juego de vuelta en su patio, ninguno de los jugadores erizos se encuentra castigado o con molestias físicas, una ventaja de la que esperan sacar provecho una vez arranque el encuentro.

A los manudos les basta un empate a cero goles o un triunfo por cualquier marcador para asegurarse su trofeo 31; y para el Cartagonés elpanorama es distinto. Los dirigidos por Geiner Segura forzarían a una Gran Final si consiguen un empate con goles, o un triunfo popr cualquier marcador.

El juego será este jueves a las 8 pm en el estadio Alejandro Morera Soto.