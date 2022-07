El atacante del Club Sport Cartaginés, Byron Bonilla, reportó una situación polémica tras lograr el título de campeón del Torneo de Clausura 2022 en la Liga Prómerica de Costa Rica, a raíz de un elemento que utilizó en medio de la celebración en el estadio Alejandro Morera Soto.

El jugador de la Selección de Nicaragua, denunció que un comisario de UNAFUT no lo dejaba pasar con su bandera de Nicaragua para recoger su medalla y levantar el trofeo en la gramilla. Sin embargo, Bonilla aseguró que siguió adelante sin importar las consecuencias.

"Si me van a multar que me multen, que hagan lo que quieran, no me interesa lo que vaya a pasar, no sé por qué me dijeron que no podía meter la bandera. Hoy somos campeones y soy fiel representante de Nicaragua donde estoy", declaró el futbolista.

Bonilla agregó: "Nicaragua es campeona también y estoy muy orgulloso de vestir las dos azules y blanco más lindas que he vestido en mi vida, Cartaginés y Nicaragua".

Aclaración de UNAFUT

Pese a esta situación, UNAFUT dio su versión y aclaró: "Con respecto a la bandera de Nicaragua de Byron Bonilla fue un mal entendido, el comisario mal interpretó el término mantas en premiación, no banderas, las cuales son permitidas y no requieren sanción después de una modificación hecha a años atrás".

El comunicado cerró con: "Al final se corrigió al comisario y se permitió entrar sin problema, entendemos el significado de la patria para los jugadores extranjeros y lo respetamos. En ningún momento el comisario lo amenazó cómo se dice en la entrevista, el simplemente le informó de buena manera".