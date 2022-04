El capitán de la Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional de Costa Rica, Bryan Ruiz, había dejado muy en claro su postura de retirarse del fútbol a finales de este año 2022, independientemente de los diferentes escenarios que puedan presentarse.

El buen momento que vive el volante de casi 37 años dentro del campo con goles y jugando sin problemas, generó que la propia afición en el estadio Alejandro Morera Soto le pidiera que valore cambiar de decisión para que juegue más tiempo. Sin embargo, eso no ocurrirá según Ruiz.

“No seguiré mi decisión ya está tomada. Es dura. le soy sincero, a veces pasan los entrenamientos y siento que cada vez estamos más cerca porque el tiempo pasa muy rápido, pero es parte del fútbol. Pero, repito, ya la decisión está tomada y no habrá vuelta de hoja”, declaró Ruiz.

El histórico jugador costarricense agregó: "Espero terminar bien con la Liga y Selección Nacional. Ojalá terminar jugando un excelente Mundial y siendo campeón en la Liga, eso sería lo ideal, sería un sueño terminar así y cerrar una carrera de ensueño".

Aunque algunos lo quieren seguir viendo en las canchas durante el 2023, el futbolista no cambiará de parecer y, ante su vida pos retiro, aseguró que le gustaría seguir vinculado de alguna manera al fútbol. No obstante, dice que aún no ha definido nada al respecto.