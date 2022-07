Exactamente trece días después de la histórica consagración del Club Sport Cartaginés, el Torneo Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica regresó oficialmente. La primera jornada, que vio cómo la "Olla Mágica" rebosaba de felicidad ante la vuelta del Puntarenas a Primera División, dejó un pleno de triunfos y 13 goles anotados.

A continuación, haremos un repaso por cada uno de los juegos y veremos la injerencia que tuvieron los resultados en las correspondientes tablas de posiciones de los Grupos A y B.

Martes 19 de julio

Guanacasteca 0-2 Herediano: en un Estadio Chorotega marcado por las lluvias, las redes del campeonato se inauguraron con el gol en contra de Mauricio Vargas (39') —situación que no se daba desde el 2012— tras no poder retener el envío de Torres desde el tiro de esquina. Luego, Anthony Contreras (69') hizo valer la ley del ex con un testazo imparable, que provocó la reacción de los pamperos y buenas intervenciones de un sólido Alvarado.

Miércoles 20 de julio

Alajuelense 2-0 Santos de Guápiles: con Martín Arriola en el banquillo y Fabián Coito en las gradas, la Liga tuvo un cómodo estreno en La Cueva ante los guapileños. Freddy Góndola (37') allanó el camino del triunfo conectando de cabeza un centro medido de Lawrence. Ventaja que fue ampliada cuando Borges inerceptó un pase de gran forma para dejársela servida a Alex López (72'), quien no perdonó con su remate desde media distancia.

Pérez Zeledón 2-0 Saprissa: el monstruo morado, que no pudo contar con East, Paradela y Escobar por falta de permisos de trabajo, sufrió un duro revés de visita. La debacle comenzó pronto, cuando Morán se quitó de encima a Cortés y mandó un envío rasante que Axel Amador (27') empujó a bocajarro, primereando a Taylor. Ya en el epílogo, la S siguió siendo insípida y Arboine cometió el penal que Luis Stewart Pérez (87') cambió por gol.

Guadalupe 1-2 Sporting FC: en un entretenido cotejo, guadalupanos y albinegros por poco no terminan empatados en los 90'. Los locales golpearon primero gracias a Jossimar Pemberton (42'), quien controló el pase de Estrada y batió a Torres con un tiro potente. Luego, Randall Azofeifa (61') lo igualó de penal. Sin embargo, José Mora (90+1') capturó la bola suelta que dejó López en una internada al área para certificar el gane en el último suspiro.

Puntarenas 3-0 San Carlos: el "Lito" Pérez fue una fiesta en el floreado regreso del Punta a la máxima categoría, del cual los toros del norte apenas fueron espectadores. Yoserth Hernández (4') puso a vibrar el estadio con un gran cabezazo. Asdrubal Gibbons (33') extendió el dominio con un latigazo desde los once pasos. Y Daniel Quirós (60'), asistido por Montenegro, finiquitó el trámite con el arco a su merced.

Cartaginés 1-2 Grecia: el campeón nacional tuvo un buen inicio ante su gente en la Vieja Metrópoli, pero pecó de ineficaz en el primer capítulo. Recién pudo certificar su superioridad cuando Marcel Hernández (60') tomó el rebote que dio Vega al taparle su penal. Tanto que despertó a los helénicos del letargo: Johan Bonilla (70', 74') ingresó de cambio e hizo posible la remontada con dos remates por bajo desde fuera del área.

