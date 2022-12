Con el Torneo Apertura 2022 de Guatemala ya finalizado, es momento de extraer las conclusiones más importantes que ha deparado el torneo. Tras el triunfo de Cobán Imperial en la Gran Final ante Antigua GFC, es momento de revisar a los demás conjuntos y evaluar quienes fueron las revelaciones y decepciones del campeonato guatemalteco.

¿Cumplieron los favoritos con el objetivo? ¿Los grandes equipos respondieron a las expectativas? Desde FCA, te contamos más al respecto.

Torneo Apertura 2022 de Guatemala: equipos al alza

El hecho de no haber resultado vencedores del Torneo Apertura no significa que no hubo equipos que no hayan brillado con luz propia o que no tuvieran una temporada por encima de lo que se esperaba de ellos.

Entre los equipos que más destacaron dentro del Torneo Apertura 2022 de Guatemala, destacan los siguientes conjuntos:

1. Cobán Imperial

Cuando todos esperaban a Antigua GFC como campeón, apareció Cobán Imperial y le arrebató la copa en el último suspiro. Los príncipes azules fueron el equipo más regular de la competición, al nunca bajar del tercer puesto en la tabla de clasificación (quedó segundo) y mantenerse constante durante la segunda fase, como debe serlo un equipo campeón.

2. Antigua GFC

Pese a perder la Gran Final, los antigüeños tuvieron una buena temporada, finalizando en el primer lugar de la clasificación y manteniendo una gran regularidad, especialmente durante la segunda fase del campeonato. Sin embargo, no pudo coronar su buen fútbol con un título.

3. Malacateco

Pese a coquetear con los puestos de la parte media baja de la tabla, los toros finalizaron en un meritorio cuarto puesto y avanzaron a la siguiente instancia. Sin embargo, no pudo revalidar lo realizado en el Clausura 2022, cuando llegó hasta semifinales.

Torneo Apertura 2022 de Guatemala: equipos a la baja

Y si hablamos de los pro, también debemos tocar los contras. Equipos que no cumplieron con las expectativas o no fueron capaces de rebelarse ante la adversidad en momentos puntuales del campeonato.

Dentro de las decepciones, encontramos los siguientes:

1. Comunicaciones

Del campeón del Clausura se esperaba más, mucho más. Pese a que los cremas comenzaron de forma dubitativa la temporada, pudieron clasificar a la siguiente instancia (perdiendo el segundo puesto en la última jornada), aunque se quedaron sin poder pasar de semifinales al ser derrotados por Cobán Imperial, que finalmente terminó coronándose campeón.

2. Municipal

Si a los cremas les fue mal, a los escarlatas les fue peor. Navegaron muchas jornadas en la parte media-baja de la tabla, fallando en momentos importantes. Pese a ello, pudieron clasificar a la siguiente instancia y llegar a semifinales, donde Antigua los eliminaría a las puertas de la Gran Final.

3. Santa Lucía Cotzumalguapa

Un total de 3 victorias en 22 jornadas, ese es el balance de los jaguares, que terminaron siendo colistas de la división y sin posibilidades de acceder a la siguiente instancia. Pese a todo, no fue el conjunto que menos victoria obtuvo, porque ese honor le corresponde a Mixco, que sólo sumó 2, aunque quedó 1 punto por encima en la tabla de clasificación.