Con el Torneo Apertura 2022 de Costa Rica ya finalizado, es momento de extraer las conclusiones más importantes que ha deparado el torneo. Tras el triunfo de Saprissa en la Gran Final, es momento de revisar a los demás conjuntos y evaluar quienes fueron las revelaciones y decepciones del campeonato tico.

¿Cumplieron los favoritos con el objetivo? ¿Los grandes equipos respondieron a las expectativas? Desde FCA, te contamos más al respecto.

Torneo Apertura 2022 de Costa Rica: equipos al alza

El hecho de no haber resultado vencedores del Torneo Apertura no significa que no hubo equipos que no hayan brillado con luz propia o que no tuvieran una temporada por encima de lo que se esperaba de ellos.

Entre los equipos que más destacaron dentro del Torneo Apertura 2022 de Costa Rica, destacan los siguientes conjuntos:

1. Saprissa

Era evidente que el primer lugar de este puesta debía estar ocupado por el conjunto que quedó campeón. Pese a no ser el líder destacado de la primera ronda, supo vencer en la segunda fase a un conjunto como Herediano (global 2-1), que permanecía invicto en la competición... Hasta que se cruzó con los morados y, no conforme con ello, también se consagraron campeón nacional del país, al vencer nuevamente a los florenses (nuevamente, global 2-1).

2. Puntarenas

El equipo que llegaba ascendido desde la Segunda División demostró estar para grandes cosas y consiguió colarse en las semifinales del torneo. Pese a no poder vencer a Herediano en esta instancia (perdió por global de 3-1), el llegar hasta este punto demuestra que los tiburones tienen mucho fútbol que ofrecer.

3. Grecia

Dentro de un grupo B complejo, con Saprissa y Puntarenas en disputa de los primeros puestos, los partenopeos fueron capaces de pelearle a los tiburones el segundo lugar hasta el final. Además, tuvieron en Fernando Lesme al máximo goleador de la competición.

Torneo Apertura 2022 de Costa Rica: equipos a la baja

Y si hablamos de los pro, también debemos tocar los contras. Equipos que no cumplieron con las expectativas o no fueron capaces de rebelarse ante la adversidad en momentos puntuales del campeonato.

Dentro de las decepciones, encontramos los siguientes:

1. Cartaginés

El que llegaba al torneo como campeón del Clausura 2022, terminó haciendo un papel lamentable en este Torneo Apertura. Quedó en el último puesto del Grupo B, sin opciones de clasificar a la siguiente fase de clasificación. Aunque pudo enmendar lo realizado en este campeonato con la posterior conquista del Torneo de Copa.

2. Herediano

Buena y mala temporada a partes iguales, según cómo se mire. El final de temporada del Team fue realmente malo: perdió la final de la segunda fase y la Gran Final ante Saprissa, así como también la final del Torneo de Copa ante Cartaginés. Pero lo cierto es que hasta esos encuentros ante los morados, los florenses eran el único equipo invicto de la competición, al tiempo que después pudieron alcanzar la final de la Copa. Sin embargo, su buen andar no se pudo concretar con títulos.

3. Guanacasteca

Dentro de las decepciones, tiene que aparecer el peor equipo del campeonato en cuanto a números. Apenas sumó 2 victorias en 16 encuentros, y aunque no se esperaba que peleara por acceder a la siguiente instancia, sí se echó en falta más rebeldía ante la adversidad, así como una mejor fortuna en los momentos decisivos.