Con el Torneo Apertura 2022 de Honduras ya finalizado, es momento de extraer las conclusiones más importantes que ha deparado el torneo. Tras el triunfo de Olimpia en la Gran Final ante Motagua, es momento de revisar a los demás conjuntos y evaluar quienes fueron las revelaciones y decepciones del campeonato hondureño.

¿Cumplieron los favoritos con el objetivo? ¿Los grandes equipos respondieron a las expectativas? Desde FCA, te contamos más al respecto.

Torneo Apertura 2022 de Honduras: equipos al alza

El hecho de no haber resultado vencedores del Torneo Apertura no significa que no hubo equipos que no hayan brillado con luz propia o que no tuvieran una temporada por encima de lo que se esperaba de ellos.

Entre los equipos que más destacaron dentro del Torneo Apertura 2022 de Honduras, destacan los siguientes conjuntos:

1. Olimpia

El campeón indiscutible de esta temporada. Los leones hicieron una magnífica temporada, superando en múltiples ocasiones a su gran rival, Motagua, y consagrándose como los vencedores indiscutibles de esta competencia. Como añadido, también fueron capaz de conseguir el título internacional que disputaron, la Liga Concacaf.

2. Olancho

El conjunto recién ascendido fue capaz de superar sus límites, clasificando a la siguiente instancia al quedar en el tercer lugar de la tabla de clasificación, sólo por detrás de Olimpia y Motagua. Lamentablemente, fueron eliminados en el repechaje ante Marathón (global 2-1), pero los potros pueden darse por satisfechos con su campeonato.

3. Marathón

Pese a no realizar la mejor de las temporadas (terminó sexto), Marathón demostró por segundo torneo consecutivo, que clasificarse in extremis le viene bien. Fue capaz de superar a Olancho en el repechaje y de poner contra las cuerdas a Olimpia (global 4-4), aunque la mejor posición en la tabla general de los leones le dio el pase a la Final del torneo.

Torneo Apertura 2022 de Honduras: equipos a la baja

Y si hablamos de los pro, también debemos tocar los contras. Equipos que no cumplieron con las expectativas o no fueron capaces de rebelarse ante la adversidad en momentos puntuales del campeonato.

Dentro de las decepciones, encontramos los siguientes:

1. Motagua

Pese a que terminó en el segundo lugar de la tabla general y fue subcampeón del torneo, el campeón del Clausura 2022 no supo reponerse ante la adversidad durante el torneo. En los momentos en los cuales debió ganar para alcanzar el primer puesto, falló en múltiples oportunidades, incluso perdiendo la Gran Final del campeonato ante su máximo rival, Olimpia (global 3-0).

2. Real España

La temporada de los aurinegros no fue la mejor. Apenas pudo avanzar a la ronda de repechaje (terminó en el cuarto puesto), donde no fue capaz de superar a CD Victoria (global 2-3). Pese a haber realizado un gran Torneo Clausura 2022, en esta oportunidad fue su irregularidad la que hizo que se complicara en los instantes decisivos.

3. Real Sociedad

La Real tuvo los peores números de todo el Torneo Apertura 2022. Tan sólo obtuvo 2 victorias en 18 fechas, quedando en el último lugar del campeonato con 42 goles en contra y siendo víctima de múltiples goleadas (como el 7-0 sufrido ante Olancho).