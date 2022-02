Alajuelense vs. Saprissa disputarán la 6ª jornada del Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Entérate a qué hora y por qué canal ver el clásico EN VIVO y EN DIRECTO.

Alajuelense vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el clásico por la fecha 6 del Clausura 2022 de la Primera División de Costa Rica

Alajuelense y Saprissa disputarán este domingo una nueva edición del clásico nacional en la sexta fecha del Clausura 2022 de la Primera División de Costa Rica. Cotejo al cual ambos equipos no podrían llegar en situaciones más dispares: los erizos están segundos con 9 unidades, mientras que los morados marchan últimos con apenas 1 punto.

Alajuelense vs. Saprissa: día, horario, estadio y canal de TV para ver el partido

El clásico se jugará el domingo 13 de febrero, a partir de las 11:00 AM de Centroamérica, en el Estadio Nacional y se podrá ver FUTV en toda Costa Rica. Los colegiados serán Benjamín Pineda (juez central), Carlos Fernández (asistente 1), José Montes (asistente 2) y José Ugalde (cuarto árbitro).

Alajuelense vs. Saprissa: cómo llegan los manudos

La Liga llega dulce al clásico y "fuerte a nivel anímico", según Albert Rudé. Más teniendo en cuenta cómo le remontaron 3-2 al Cartaginés y dejaron atrás la inesperada derrota 1-2 ante Pérez Zeledón, posterior a los ganes contra Guadalupe (1-0) y Guanacasteca (4-0). Con Alex López en duda y el dilema de si atajará Ajú o Moreira —ya cumplió sus cuatro juegos de sanción—, Alajuelense buscará dándole jaquecas a la S.

Alajuelense vs. Saprissa: cómo llegan los morados

El Saprissa vive una crisis de resultados. Tan sólo rescataron un 1 a 1 con Herediano, el resto son derrotas ante San Carlos (0-1), Cartaginés (2-4) y Santos (1-2) de Guápiles. "A mí nadie me ha dicho que este es mi último partido", expresó Iñaki Alonso en rueda de prensa. Y siguió: "Habrá baches y es muy difícil que no los haya. Siento el respaldo y la responsabilidad de mi plantilla y eso me da mucha fuerza para enfrentar todo lo que viene”.

Alajuelense vs. Saprissa: último partido entre ambos

Alajuelense y Saprissa se vieron las caras por última vez el 12 de diciembre, en la final de vuelta del Apertura 2021 que igualaron 0-0. Pero gracias al triunfo 2-1 de los morados en la ida, con goles de Christian Bolaños y Jimmy Marín —Gabriel Torres descontó para la Liga—, accedieron a la Gran Final.