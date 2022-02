Alajuelense vs. Grecia se enfrentarán en la fecha 8 del Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Conocé a qué hora y por qué canal ver el juego EN VIVO y EN DIRECTO.

Alajuelense vs. Grecia: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido por la fecha 8 del Clausura 2022 de la Primera División de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Municipal Grecia por la 8ª jornada del Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Los manudos están segundos con 12 unidades, a 1 del líder, Guadalupe. Por lo que no querrán perderle pisada venciendo a los helénicos, quienes se encuentrán séptimos con 8 puntos y ansían hallar una regularidad.

Alajuelense vs. Grecia: día, horario, estadio y canal de TV del partido

El juego se disputará el sábado 26 de febrero, desde las 5:00 PM de Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver EN VIVO por FUTV .

Alajuelense vs. Grecia: cómo llegan los locales

Los erizos pudieron tomar aire gracias al triunfo por 3-0 ante Jicaral, que a su vez dejó una mala noticia: la lesión de Aarón Suárez. La situación se había vuelto espinosa debido a las derrotas ante Saprissa (0-1) y Sporting (1-2) que pusieron en tela de juicio a Albert Rudé, pero pudieron sacarlo adelante: "yo les he pedido (a los jugadores) que todo el compromiso que me demostraron en los días previos al partido me lo transmitieran también en el verde, y lo han hecho", aseguró el ibérico.

Alajuelense vs. Grecia: cómo llegan los visitantes

El cuadro helénicofue cediendo terreno en su lucha por los primeros puestos, siendo la última caída 0-1 contra San Carlos la que terminó de alejarlos. "No podemos tener aspiraciones perdiendo estos partidos. La meta que nos hemos puesto era clasificar. Con estos partidos, se nos hace muy alta la meta", declaró Johnny Chaves. Y es que el Grecia ha sido muy irregular: vienen de vencer a Jicaral (1-0), perder con Guanacasteca (0-1) y Guadalupe (3-1), e imponerse a Cartaginés (2-0).

Alajuelense vs. Grecia: último partido entre ambos

Alajuelense y Grecia se vieron las caras por última vez el 27 de octubre, en la fecha 18 del Apertura 2021. Aquel día, la Liga se impuso 2-1 a los griegos con goles de Gabriel Torres (39') y Bernald Alfaro (49'). El descuento de los locales lo hizo Reimond Salas (52').