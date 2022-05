La Liga Deportiva Alajuelense cumplió con su último juego de la fase regular del torneo ante el Santos de Guápiles y lo hizo con la tranquilidad de estar sembrado en lo más alto de la tabla, clasificado y con una Gran Final asegurada, elementos que podrín tomarse como relajantes para los manudos.

Los manudos saltaron al campo de juego con un equipo alternativo a sabiendas de que no se jugaban nada importante, un equipo cuyo promedio de edad era de 21 años, con jóvenes figuras que apenas hacen sus primeras armas en el balompié profesional aunque con buena trayectoria en ligas menores.

Con todo ante San Carlos, con poco ante Santos

Al final de los 90 minutos, los Santistas se dejaron los 3 puntos con marcador de 2 goles por cero y ante el poco nivel mostrado por los manudos, un buen sector de la afición liguista se pregunta ¿por qué jugar con un equipo alternativo ante Santos y no contra San Carlos? ¿hubo menosprecio por el rival?

Los manudos jugaron la jornada anterior ante San Carlos y sobre el césped utilizaron prácticamente a su equipo titular a pesar de que una derrota ante los norteños habría dejado sin posibilidades a su archirrival, el Deportivo Saprissa. La justificación para ese momento fue que una institución como la Liga debe ir siempre a ganar y que el prifesionalismo, la honestidad y la integridad se anteponen.

Pero 3 días después, el discurso parece haberse olvidado y sin más explicación, alinearon pensando en darle minutos a los jóvenes y no en el resultado. Una movida que generó la molestia de la afición rojinegra, que ahora reclama con mucha fuerza estas determinaciones.

Y es que para muchos de los seguidores erizos, no se explica cómo prefirieron jugarse todo ante San Carlos pero no contra Santos, habiendo tenido la posibilidad de dejar por fuera al monstruo. Un reclamo que ya no tiene vuelta atrás y que ahora los pone cara a cara contra ese rival al que no vencen desde hace 10 juegos.

Tras el final de la fase regular, las semifinales quedaron conformadas de la siguiente manera:

EQUIPO

CASA EQUIPO

VISITA CONDICION ESTADIO SEDE FECHA SAPRISSA ALAJUELENSE SEMI IDA ESTADIO NACIONAL 19 JUNIO 2022 CARTAGINÉS HEREDIANO SEMI IDA FELLO MEZA 19 JUNIO 2022 ALAJUELENSE SAPRISSA SEMI VUELTA MORERA SOTO 22 JUNIO 2022 HEREDIANO CARTAGINÉS SEMI VUELTA COLLEYA FONSECA 22 JUNIO 2022

Los dos equipos que resulten ganadores en sus respectivas series avanzarán a una Final de Segunda Ronda. Si esta es ganada por Alajuelense, entonces se proclamará automáticamente como campeón del Clausura 2022.

Pero si la final de Segunda Fase es ganada por Saprissa, Herediano o Cartaginés, entonces habrá una Gran Final ante Alajuelense, serie que se jugará a ida y vuelta para definir el monarca del presente certamen.