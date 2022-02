El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones a equipos y jugadores tras disputarse la sexta jornada del Torneo de Clausura 2022, y ya hay una resolución del polémico incidente que ocurrió en el Clásico Nacional del pasado domingo, cuando Liga Deportiva Alajuelense perdió agónicamente ante el Deportivo Saprissa.

En estos días se criticó mucho a la Liga por el desafortunado suceso, sin embargo, a la escuadra rojinegra le cayó una multa, específicamente, una sanción económica de 500 mil colones, debido a que uno de los jugadores provocó daño a las instalaciones deportivas.

Precisamente, a Alajuelense se le sancionó por el bochornoso acto de joven zaguero Alexis Gamboa, quien, según los panelistas de la transmisión de FUTV, le dio un golpe y rompió una parte de los banquillos del Estadio Nacional ante la frustración de caer derrotado.

El defensor central se salvó un castigo particular, ya que el comisario del partido no logró identificar al responsable de romper acrílico y, por ende, en el informe no sale su nombre lo que le evita una sanción mayor. Eso sí, no hay dudas de que fue Gamboa, pues el zaguero Giancarlo González lo reprendió por su accionar.

A pesar de que La Liga le indicó de antemano al administrador del Estadio Nacional, Ricardo Chacón, que cubriría con los gastos de la reparación de la banca de suplentes y cuerpo técnico, finalmente también llevó a esta sanción económica para el club.