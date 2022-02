Era el minuto 96, el marcador en el estadio Nacional de Costa Rica decía 0 po 0, la impotencia, el sinsabor y un pocode aburrimiento se combinaban con el fuerte sol para aceptar lo que a todas luces sucedería; el empate inminente entre Alajuelense y Saprissa.

Pero en un chispazo morado, todo cambió; el monstruo se apuntaba otro clásico a su cuenta y en el último suspiro, cuando más duele y el tiempo de reacción no existe. Pero pese a lo repentino de los hechos y a la desazón del aficionado rojinegro por el resultado, no fue la derrota lo que más dolió.

"NO PASA NADA"

Luego del pitazo final, el delantero rojinegro Carlos Mora atendió las consultas de la prensa y al calor del momento trató de minimizar el trago amargo con una frase que tiene altamente molestos a los aficionados: "... no pasa nada , cabeza arriba que somos la Liga y apenas está empezando esto” señaló el atacante.

Tras estas declaraciones la afición explotó en redes sociales y en espacios deportivos de radio y televisión; reclaman que si bien es cierto perder un clásico no es una grata experiencia, se acentúa aún más cuando los propios protagonistas le bajan el tono como si nada hubiese pasado.

El tema escaló tanto que incluso hizo eco en exjugadores figuras del cuadro erizo; uno de ellos fue el excapitán rojinegro Pablo Antonio Gabas. Para el "argen-tico" es una clara falta de respeto y no se guardó nada:

"Vos no podes jugar con el sentimiento de la gente, el sentimiento, cariño y el amor, en los días anteriores salen los anteriores compren boletos y entradas, pero después del partido dicen que no pasa nada. Me dolió tanto, porque si todo pasa, van a perder un día y otro a ganar, juegas ante el clásico rival, la gente se levantó malhumorado y hay gente que lo da todo a La Liga, pero decir que no pasa nada y decir que son los mismos tres puntos, es mentira, ganarle a Pérez Zeledón no tiene ni comparación que ganar un clásico"

Los comentarios haciendo referencia al "no pasa nada" se cuentan por miles en las redes sociales y le exigen a la dirigencia manuda más compromiso y seriedad ante este tipo de conductas y desde luego, mayor tacto a los jugadores a la hora de enviar sus mensajes.