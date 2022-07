El presentador mexicano Adal Ramonesfue noticia durante la semana enCosta Rica, luego que se diera a conocer que Cartaginés lo invitaría a presenciar el juego de vuelta de la final ante la Liga Deportiva Alajuelense, por lo que asistió al estadio Alejandro Morera Soto donde vivió con los aficionados visitantes el encuentro.

El duelo terminó empatado a un gol, el cual lo consiguieron los brumosos con un gol de última hora de Marcel Hernández, que causó una gran tensión entre los seguidores locales que sin duda mostraron su molestia contra el cubano, pero también con los pocos aficionados de Cartaginés que estaban en el reducto manudo.

Uno de ellos era el mexicano Adal Ramones, quien según dio a conocer en un video en su cuenta oficial de Instagram, tuvo una experiencia desagradable, porque luego de la anotación de su equipo, un grupo de aficionados de Alajuelense comenzó a lanzar objetos al área donde él se encontraba con su hijo y otros seguidores.

“Éramos un grupito de hinchas de Cartago, aventaron monedas, que si ustedes se ponen a ver son proyectiles y golpearon a varias personas de las que estábamos ahí al lado, yo me subí a una barda con la bandera de Cartago y alguien de seguridad me agarró. Me dolió mucho porque niños hijos de los jugadores de la Liga y señores que se tomaron fotos con su servidor y muchos me saludaban, pero por esas personas contadas que no se detuvieron ante la pasión se mancha la imagen del fútbol”, fue algo de lo que dijo el azteca.

Ante estos actos de indisciplina de los fanáticos locales, la Comisión Disciplinaria de la Liga Promerica se encuentra estudiando la situación, por lo que la Liga Deportiva Alajuelense se expone a una multa, incluso se pide que no pueda jugar en su estadio para la Gran Final.