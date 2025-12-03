Xelajú vs. Alajuelense: el dinero que se lleva el campeón de Copa Centroamericana 2025

La final de la Copa Centroamericana 2025 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC no solo define al rey del fútbol de la región sino que también pone en juego una bolsa económica muy importante para las arcas de ambos clubes.

Si bien una parte jugosa del botín ya está asegurada por el camino recorrido, cientos de miles de dólares se inclinarán para un lado u otro cuando este miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, se conozca al ganador entre chivos y manudos.

Los bolsa oficial de la Copa Centroamericana 2025

Según el desglose de premios que reparte Concacaf, la estructura económica de la Copa Centroamericana 2025 es la siguiente:

Participación en el torneo: US$160.000 por club.

US$160.000 por club. Bono por ganar el grupo: US$40.000 para cada líder de zona.

US$40.000 para cada líder de zona. Clasificar a cuartos de final: US$80.000 adicionales.

US$80.000 adicionales. Clasificar a semifinales: otros US$80.000.

otros US$80.000. Clasificar a la final: otros US$80.000.

otros US$80.000. Ganar el título: bono extra de US$200.000 para el campeón.

Con ese esquema, el campeón 2025 se irá con unos US$600.000 en premios oficiales, mientras que el subcampeón cerrará el torneo con US$400.000.

El dinero que ya tienen asegurado Alajuelense y Xelajú

Tanto manudos como chivos hicieron el mismo recorrido deportivo: fase de grupos, cuartos de final, semifinales y ahora la gran final. Ninguno fue líder de su grupo —Plaza Amador mandó en el A y Olimpia en el D—, por lo que no cobraron el bono de US$40.000 por primer puesto.

Por ende, Alajuelense y Xelajú llegan a la final con US$400.000 ya asegurados solo en premios de Concacaf, sin contar taquillas, patrocinios ni ingresos comerciales propios del club.

El premio económico que está en juego en la final de la Copa Centroamericana 2025

Con los dos equipos ya instalados en la serie decisiva —empate 1-1 en la ida en el Morera Soto y todo por definirse en Guatemala—, lo que pone la final en una dimensión todavía más grande es la diferencia económica entre ganar y perder.

El campeón, ya sea Alajuelense o Xelajú, se llevará un premio de US$200.000 para cerrar un total de US$600.000 acumulados en toda la Copa Centroamericana 2025.

¿Cuándo y dónde juegan Xelajú y Alajuelense la revancha de la final de la Copa Centroamericana?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú y Alajuelense se jugará el miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.El pitazo de inicio se dará a las 20:00 hs. de Centroamérica.

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

Al igual que el encuentro de ida, la final de vuelta se podrá ver en vivo a través de Disney+ y ESPN en la región centroamericana.