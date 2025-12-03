Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde en la final de vuelta de la Copa Centroamericana ante Xelajú

La Liga Deportiva Alajuelense llega a la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 con todo en juego: el sueño del tricampeonato y la responsabilidad de cerrar una serie que quedó abierta tras el 1-1 en el Morera Soto. La revancha se jugará en el Estadio Cementos Progreso, con Xelajú como local y un reglamento que abre un abanico de posibilidades por el gol de visitante.

Con ese contexto, cada resultado en Guatemala tiene consecuencias distintas para Alajuelense. A continuación, un repaso claro de qué pasa si la Liga gana, empata o pierde en la final de vuelta.

Qué pasa si Alajuelense gana o pierde en Guatemala ante Xelajú

En este caso no hay mucha vuelta que darle. Con el empate del primer chico en Costa Rica, si Alajuelense gana la revancha por cualquier marcador se consagrará campeón de la Copa Centroamericana 2025, misma razón por la que si pierde quedará en la puerta del tricampeonato, sin importar cuál sea el tanteador.

Qué pasa si Alajuelense empata con Xelajú en la final de vuelta de la Copa Centroamericana

Acá es donde el escenario se presenta más complejo, porque no todos los empates significan lo mismo.

Empate 0-0 en los 90’: Xelajú se consagra campeón por el gol que consiguió en el 1-1 como visitante.

Xelajú se consagra campeón por el gol que consiguió en el 1-1 como visitante. Empate 1-1 en los 90’: el global será 2-2, con mismos goles de visita, por lo que habrá tiempo extra, donde ya no correrá la regla del gol fuera de casa. En caso de que persista la igualdad después de la prórroga de 30 minutos, la final de la Copa Centroamericana se definirá por penales.

el global será 2-2, con mismos goles de visita, por lo que habrá tiempo extra, donde ya no correrá la regla del gol fuera de casa. En caso de que persista la igualdad después de la prórroga de 30 minutos, la final de la Copa Centroamericana se definirá por penales. Empate 2-2 o más en los 90’: Alajuelense obtendrá el tricampeonato gracias a los goles de visitante en Guatemala, teniendo en cuenta que en Costa Rica la igualdad fue 1-1.

¿Cuándo y dónde juegan Xelajú y Alajuelense la revancha de la final de la Copa Centroamericana?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú y Alajuelense se jugará el miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. El pitazo de inicio se dará a las 20:00 hs. de Centroamérica.

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

Al igual que el encuentro de ida, la final de vuelta se podrá ver en vivo a través de Disney+ y ESPN en la región centroamericana.