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Sin Keylor Navas: el XI ideal de Centroamérica que vale €45 millones y asusta a toda Concacaf

Una formación que alcanza los €45 millones de euros y que deja una herida abierta en Centroamérica: ningún jugador de Guatemala, El Salvador o Nicaragua logró colarse en la lista.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Un XI ideal muy polémico.
© Fifantastic.Un XI ideal muy polémico.

Basándonos estrictamente en las valoraciones del sitio especializado Transfermarkt —y dejando de lado el rendimiento deportivo actual o la trayectoria histórica de cada jugador—, presentamos el once más caro de Centroamérica.

Una formación que alcanza los €45 millones de euros y que deja una herida abierta en el istmo: ningún jugador de Guatemala, El Salvador o Nicaragua logró colarse en la lista. El dominio es absoluto para los ticos, catrachos y panameños, quienes hoy mandan en el mercado internacional.

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El XI ideal de Centroamérica unida (formación 4-3-3)

Portero: Patrick Sequeira (Costa Rica – Casa Pia) | €3,5 millones

  • El nuevo guardián del arco tico supera en valor a un Keylor Navas que, actualmente en el arco de Pumas UNAM, ya transita el ocaso de su legendaria trayectoria.
Patrick Sequeira (Casa Pia).

Patrick Sequeira (Casa Pia).

Lateral Derecho: Amir Murillo (Panamá – Besiktas) | €8 millones

  • El flamante refuerzo del Besiktas turco es dueño de la banda derecha en Centroamérica y uno de los valores más sólidos de la legión canalera en Europa.
Amir Murillo (Besiktas).

Amir Murillo (Besiktas).

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Defensa Central: Jeyland Mitchell (Costa Rica – Feyenoord) | €1,8 millones

Jeyland Mitchell (Sturm Graz).

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Defensa Central: Julio Cascante (Costa Rica – Agente libre) | €1,2 millones

  • Sin equipo desde su salida del Austin FC, el ex Deportivo Saprissa aporta solidez y experiencia en la MLS para cerrar la zaga central.
Julio Cascante (MLS).

Julio Cascante (MLS).

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Lateral Izquierdo: Joseph Rosales (Honduras – Austin FC) | €1,5 millones

  • El legionario oriundo de Tegucigalpa se encuentra consolidado en Estados Unidos, donde pasó por Minnesota United y hoy defiende el uniforme de Austin FC.
Joseph Rosales (MInnesota United).

Joseph Rosales (MInnesota United).

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Medio Contención: David Ruiz (Honduras – Inter Miami) | €2 millones

  • Con solo22 años, la joya catracha comparte vestuario con Lionel Messi y eleva el valor del mediocampo.
David Ruiz (Inter Miami).

David Ruiz (Inter Miami).

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Mediocampista: Adalberto Carrasquilla (Panamá – Pumas UNAM) | €3,5 millones

  • Con 27 años, el cerebro de la Selección de Panamá y Pumas UNAM, elegido mejor jugador de la Concacaf en la temporada 2023/2024, se adueña de la mitad de la cancha en este once estelar.
Adalberto Carrasquilla (Getty).

Adalberto Carrasquilla (Getty).

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Mediocampista: César Blackman (Panamá – Slovan Bratislava) | €2,5 millones

  • Polivalencia y recorrido europeo para el tercer pilar del mediocampo, actualmente jugador del Slovan Bratislava.
César Blackman (Slovan Bratislava).

César Blackman (Slovan Bratislava).

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Extremo Derecho: Josimar Alcócer (Costa Rica – Westerlo) | €3,5 millones

  • Velocidad y desequilibrio puro cotizado en el KVC Westerlo de Bélgica para el actual número “10” de la Selección de Costa Rica.
Josimar Alcócer (KVC Westerlo).

Josimar Alcócer (KVC Westerlo).

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Extremo Izquierdo: Luis Palma (Honduras – Lech Poznan) | €3,5 millones

  • El “Bicho” catracho es garantía de peligro en la primera división de Polonia y uno de los nombres pesados del tridente ofensivo centroamericano.
Luis Palma (Lech Poznan).

Luis Palma (Lech Poznan).

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Delantero Centro: Manfred Ugalde (Costa Rica – Spartak Moscú) | €14 millones

  • La joya de la corona. El goleador del Spartak de Moscú no solo lidera este XI, sino que su valor duplica al de casi cualquier otro delantero del área.
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Manfred Ugalde (Spartak Moscú).

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En síntesis

Poder económico concentrado: El XI ideal unificado alcanza un valor de €45 millones, consolidando una base financiera capaz de competir con las potencias del área.

-Brecha regional absoluta: Existe una exclusión total del Triángulo Norte y Nicaragua; Guatemala, El Salvador y Nicaragua no lograron aportar ni un solo jugador al equipo de los millones.

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Monopolio del sur y Honduras: El equipo es propiedad exclusiva de Costa Rica, Panamá y Honduras, quienes actualmente monopolizan la exportación de talento hacia los mercados más valiosos según Transfermarkt.

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