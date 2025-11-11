Se lo dice en la cara: figura de El Salvador advierte a Panamá con lo último que Thomas Christiansen quería escuchar camino al Mundial 2026

Panamá ultima detalles para jugar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias al Mundial 2026. Dos victorias dejarían al equipo muy cerca de concretar el sueño de regresar a la máxima cita, tras su única participación, dada esta en Rusia 2018.

El cuadro canalero hace las veces de escolta en el Grupo A, donde el puntero es Surinam. Por su parte, Guatemala quedó en tercer lugar y El Salvador le da cierre al cuarteto. En mayor o menor medida, todos cuentan con chances de clasificar.

Thomas Christiansen alinea detalles de la plantilla, con la reciente baja de Édgar Yoel Bárcenas y otros detalles a limar. Los cambios deberán ser certeros para ir a por la mayor cantidad de puntos. De esta manera, demostrarán su gran potencial.

Los de rojo aún no pudieron triunfar en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, algo que se le achacó al entrenador. Acerca de eso, junto con la preparación de La Selecta, habló el arquero Mario González. Esperan poder dar un batacazo.

Mario González lanza dura advertencia desde El Salvador para el Mundial 2026

“Ya debemos cerrar la semana de entrenamiento antes de viajar y hay que hacerlo bien. Ha sido una semana bastante intensa, muy provechosa para mejorar todos los detalles y poder llegar bien a estos últimos dos partidos. Romero se sumó y el grupo va quedando completo para poder hacer un buen trabajo”, comentó.

“Estamos obligados, tenemos que hacerlo. Estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, hay que salir y buscar ganar. Ellos, siendo locales, van a tener toda la presión encima de su gente y creo que ellos también van a buscar el resultado y la verdad que nosotros vamos comprometidos a poder sacarlo”, explicó.

“El trabajo fue general, porque intentamos ser ordenados y hacerlo en la mayoría de partidos. En algunos ha sido mejor, pero no hemos podido sacar los resultados que queríamos. Hay que seguir para terminar bien estos partidos. Nosotros somos conscientes de todo eso y hay que buscar ganar, que es lo que nos importa”, dijo.

“El local tiene la presión de su gente que te pide que vayas arriba y ahora creo que nosotros de visitante va a ser completamente diferente. Igual hay que buscar ganar sí o sí para poder aspirar a tener la posibilidad de clasificarnos. No dependemos de nosotros mismos, hay otros resultados que se tienen que dar”, sentenció.

¿Cuándo juega Panamá contra El Salvador por Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá recibirá a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para la fecha cinco de las Eliminatorias al Mundial 2026. Será este 18 de noviembre.