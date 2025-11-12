Lo confirman en Estados Unidos: Guatemala y Panamá reciben la noticia más pedida para el crucial partido por el boleto al Mundial 2026

Se avecina la anteúltima jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Y las miradas de la mayoría de los aficionados de la región se posarán sobre el duelo centroamericano entre la Selección de Guatemala y su similar de Panamá, que este jueves 13 de noviembre visitará el Estadio de El Trébol.

Los panameños están empatados en 6 puntos con Surinam, pero la diferencia de gol los tiene en el segundo lugar del Grupo A y, por ende, se quedarían con el boleto al repechaje si la clasificatoria finalizara hoy mismo. Mientras que los chapines marchan terceros, a una unidad de distancia, y fuera de todo. Por lo que les urge imponerse en casa.

En USA confirman la noticia más esperada por Guatemala y Panamá

La cadena de televisión estadounidense Telemundo anunció su programación para la recta final de las Eliminatorias y, por dicha para los aficionados que se encuentran en Estados Unidos, el único partido de esta semana que transmitirá de forma gratuita será Guatemala vs. Panamá a través de su app, Telemundo Deportes Ahora.

Otras alternativas de paga para sintonizar allí el encuentro son Peacock y Paramount+. En suelo guatemalteco, se podrá ver a través de Tigo Sports (Canal 6 / 706 HD, app y web). Y para los canaleros, la transmisión se repartirá entre TVMAX, su app, TVN Pass, RPC y Telemetro.

Guatemala tiene 20 años de no ganarle a Panamá

En septiembre, con el empate 1-1 que protagonizaron Panamá y Guatemala en el Estadio Rommel Fernández, el combinado que dirige Luis Fernando Tena llegó a más de 20 años sin poder ganarle a su vecino del istmo. La última vez que lo consiguió fue el 17 de agosto de 2025, camino al Mundial de Alemania 2006.

Gonzalo Romero festeja el agónico gol contra Panamá que ilusionó a toda Guatemala con ir a su primer Mundial. (Foto: Prensa Libre)

Aquel día, la Bicolor remontó 2-1 en el reducto entonces conocido como Mateo Flores. Primero, sufrió el gol de Jorge Dely Valdés al minuto 19, pero un tanto en propia puerta de Felipe Baloy estableció la paridad en el segundo tiempo. Al 93′, en una de las últimas jugadas del cotejo, llegó el zapatazo de Gonzalo Romero desde fuera del área que metió al país en zona de clasificación.