Mientras se queda sin semifinales, Alajuelense suma otro revés desde la Unafut que en Saprissa celebran con todo

Liga Deportiva Alajuelense dejó escapar la oportunidad de asegurar el codiciado cuarto lugar del Torneo Clausura 2026 y el pecado le salió carísimo. El lunes, en un duelo donde todo el liguismo cruzaba los dedos y rezaba por un empate, Municipal Liberia no tuvo piedad y arrolló a la AD San Carlos con un impiadoso 5-1 en el césped del Estadio Edgardo Baltodano.

Semejante exhibición catapultó a los “Coyotes” de José Saturnino Cardozo directamente a la zona de clasificación, alcanzando los 21 puntos y desplazando a la Liga, que se quedó estancada en 19 unidades y, por ahora, mirará las semifinales desde afuera.

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Ahora, al cuadro comandado por Óscar “Machillo” Ramírez le quedan cuatro auténticas finales por delante. En este tramo del campeonato no queda margen para regalar un solo punto.

Unafut confirma otro revés para la Liga

Por si el panorama deportivo no fuera lo suficientemente complicado, la Unafut se encargó de ponerle sal a la herida rojinegra lanzando un recordatorio doloroso.

Los constantes tropiezos del equipo en este Clausura 2026 no solo le han costado la salida temporal de la zona de clasificación, sino que también le arrebataron el prestigioso primer lugar en la tabla acumulada (la sumatoria del Apertura 2025 y el actual torneo) para entregárselo en bandeja de plata a su acérrimo rival: el Deportivo Saprissa.

Saprissa lidera la tabla acumulada de la temporada (Unafut).

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Los morados, que finalizaron segundos en la fase regular del Apertura y que hoy marchan como escoltas del Herediano en el Clausura, asumieron el liderato general con un total de 61 puntos, dejando a los de Alajuela relegados a la segunda casilla con 59.

Tras el dominio abrumador que los manudos habían exhibido en la primera mitad de la temporada, absolutamente ningún aficionado esperaba que, entrando en la recta final de este semestre, el equipo perdiera su trono en la tabla acumulada.

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LDA se prepara para luchar

A pesar de la tormenta, Alajuelense sigue con vida en el Clausura. El próximo sábado 11 de abril, el equipo librará la primera de sus cuatro batallas cuando visite a Sporting FC en el Estadio Puente Piedra a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

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Una semana más tarde, el calendario les depara una cita con la historia en el Clásico Nacional. En ese duelo directo ante Saprissa, los rojinegros tendrán la de acomodarse nuevamente en la zona de clasificación, pero también de recobrar el liderato en la tabla acumulada.

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En síntesis