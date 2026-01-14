Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: ¿a qué hora y cómo ver Pumas vs. Tigres por la Liga MX?

Se viene la jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con especial atención para Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, que buscan ser protagonistas en este arranque de temporada.

Pumas y Tigres se enfrentarán en un duelo atractivo que promete intensidad, figuras y puntos clave en juego desde muy temprano en el campeonato. A continuación todos los detalles del partido.

¿Cuándo juega Pumas vs. Tigres por la Liga MX?

El juego entre Pumas y Tigres se disputará hoy miércoles 14 de enero a las 9:06 pm hora de Centroamérica desde el Estadio Universitario de la UANL.

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas vs. Tigres por la Liga MX?

Dicho partido Pumas vs. Tigres se podrá ver EN VIVO en Centroamérica por TUDN. También estará disponible en streaming a través de ViX.

¿Cómo llega Pumas?

Los Pumas de Keylor Navas y Carrasquilla vienen de igualar (1-1) en casa ante Querétaro. No pudieron pasar del empate en la primera jornada del Torneo Clausura 2026 y ahora buscará los 3 puntos ante Tigres.

¿Cómo llega Tigres?

Por otro lado, Tigres viene de vencer como visitante (1-2) a Atlético San Luis para arrancar con el pie derecho este Torneo Clausura 2025. Sobre este escenario y siendo uno de los grandes favoritos, buscará sumar sus primeros tres puntos en casa.

¿Quién es el árbitro de Pumas vs. Tigres por la Liga MX?

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinoza Zavala

Árbitro Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruíz

Cuarto Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas Árbitro

VAR Asistente: Aldo Ballesteros Barba

Balance entre Pumas vs. Tigres

20/09/25 – Pumas (1-1) Tigres / Torneo Apertura

20/04/25 – Tigres (2-1) Pumas / Torneo Apertura

01/09/24 – Pumas (1-3) Tigres / Torneo Apertura

03/02/24 – Tigres (2-2) Pumas / Torneo Clausura