Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: ¿a qué hora y cómo ver Pumas vs. Tigres por la Liga MX?

Se viene la jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con especial atención para Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, que buscan ser protagonistas en este arranque de temporada.
Pumas y Tigres se enfrentarán en un duelo atractivo que promete intensidad, figuras y puntos clave en juego desde muy temprano en el campeonato. A continuación todos los detalles del partido.
¿Cuándo juega Pumas vs. Tigres por la Liga MX?
El juego entre Pumas y Tigres se disputará hoy miércoles 14 de enero a las 9:06 pm hora de Centroamérica desde el Estadio Universitario de la UANL.
¿Dónde ver EN VIVO a Pumas vs. Tigres por la Liga MX?
Dicho partido Pumas vs. Tigres se podrá ver EN VIVO en Centroamérica por TUDN. También estará disponible en streaming a través de ViX.
¿Cómo llega Pumas?
Los Pumas de Keylor Navas y Carrasquilla vienen de igualar (1-1) en casa ante Querétaro. No pudieron pasar del empate en la primera jornada del Torneo Clausura 2026 y ahora buscará los 3 puntos ante Tigres.
¿Cómo llega Tigres?
Por otro lado, Tigres viene de vencer como visitante (1-2) a Atlético San Luis para arrancar con el pie derecho este Torneo Clausura 2025. Sobre este escenario y siendo uno de los grandes favoritos, buscará sumar sus primeros tres puntos en casa.
¿Quién es el árbitro de Pumas vs. Tigres por la Liga MX?
Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinoza Zavala
Árbitro Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruíz
Cuarto Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas Árbitro
VAR Asistente: Aldo Ballesteros Barba
Balance entre Pumas vs. Tigres
20/09/25 – Pumas (1-1) Tigres / Torneo Apertura
20/04/25 – Tigres (2-1) Pumas / Torneo Apertura
01/09/24 – Pumas (1-3) Tigres / Torneo Apertura
03/02/24 – Tigres (2-2) Pumas / Torneo Clausura