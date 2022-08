A nadie se le escapa que Jossimar Pemberton está siendo uno de los mejores jugadores del Guadalupe FC y del Torneo Apertura 2022. De hecho, es el máximo artillero del campeonato con 7 goles, cifra que alcanzó marcando el primer triplete de su carrera en la victoria 3-0 de los suyos contra Santos de Guápiles. Una vez finalizados los 90', Pemberton se llevó la bola y la aprobación de su timonel, Walter "Paté" Centeno.

El atacante de 29 años no piensa quitar el pie del acelerador y, ciertamente, los guadalupanos necesitarán de su influencia en cancha. Sin ir más lejos, este miércoles irán al Alejandro Morera Soto para medirse al escolta del Grupo A, la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los muchos clubes en los cuales militó el nacido en Limón. Como muestra de ello está su paso por las filas del archirrival de los manudos: el Deportivo Saprissa.

Dicha aventura fue efímera, ya que llegó para el Apertura 2021 y se fue a los seis meses, cuando finalizó el préstamo. En ese lapso disputó 24 partidos y marcó tres goles, dejando una grata impresión en la afición morada. Aunque dicha experiencia también caló hondo en Pemberton, quien en febrero, antes de regresar a La Cueva como jugador de Guadalupe (la S ganó 2-1 aquel juego), aseguró que "era un sueño de niño jugar en el equipo más grande de Centroamérica".

El tiempo pasó desde entonces, pero Jossimar volvió a exponer su cariño para con la entidad de Tibas en una reciente entrevista con Tigo Sports. Cuando la periodista Irene Chinchilla le preguntó por Saprissa, el goleador de la Liga Promérica no dudó: "Mi equipo... Di todo para quedarme, pero al final no fue así y yo respeto las decisiones del de arriba. Son temas administrativos. Yo no pregunto ni nada, pero como que el club quería que me quedara", reveló.

Los caminos de Jossimar Pemberton y Saprissa volverán a cruzarse recién el 2 de octubre, en la última jornada de la fase de clasificación. Y si bien el limonense anhela meter a Guadalupe en la fiesta grande, sus objetivos no acaban ahí. "He venido trabajando bien desde hace varios torneos, soy un jugador regular. No estoy pidiendo que me llamen a la Selección, pero todos los que jugamos en Primera queremos que nos convoquen y defender esa camiseta", comentó.