“Va a salir antes de lo esperado”: Alajuelense se ilusiona con el regreso de una figura muy pedida por la afición

La Liga Deportiva Alajuelense ha recibido una inyección de optimismo en la víspera de la final de vuelta de la Copa Centroamericana. El club manudo podría contar con una de sus piezas más importantes antes de lo presupuestado, una noticia que sin duda alegra a la afición que lo ha echado de menos en los momentos cruciales.

¿Cuál es el posible refuerzo que tendría Alajuelense?

Se trata de Washington Ortega, quien se consolidó como el arquero estelar del equipo, sufrió una lesión ante Sporting, justo antes del primer choque de la final. Su baja fue considerada un golpe duro de cara a la definición del semestre.

Sin embargo, las alarmas están siendo desactivadas. Juan Carlos Barrantes, preparador físico del Alajuelense, fue el encargado de llevar tranquilidad y esperanza a la afición, al asegurar en el programa 120 Minutos de Radio Monumental que la recuperación del uruguayo avanza de manera excepcional.

Barrantes detalló el proceso y el rápido progreso de la figura: “La primera semana fue muy de analgésico, con terapia; ya incluso estos últimos días ha estado en cancha. Más allá de estar con el grupo, ha estado en readaptación, y creo que va a salir antes de lo esperado“.

Washington Ortega podría estar para las semifinales. (Foto: Instagram)

¿Opción para la final de vuelta?

La gran pregunta que surge es si este jugador, cuya ausencia ha sido notable, podría ver minutos en la decisiva final de vuelta ante Xelajú. Barrantes no descartó la posibilidad, aunque mencionó la necesidad de evaluar el riesgo.

“Veremos si hace falta arriesgarlo, vamos a evaluarlo. En toda fase final es un riesgo que a veces se tiene que correr; es una final, todo el grupo, todo el plantel entiende eso, pero también Byron Mora ha hecho un gran trabajo”, afirmó el preparador físico, destacando también el desempeño del suplente.

Alajuelense se jugará el tricampeonato de Centroamérica este miércoles en Guatemala ante Xelajú. El equipo erizo necesita una victoria o un empate por dos o más goles para levantar la copa. Un 1-1 forzaría tiempos extras y, potencialmente, penales, mientras que el 0-0 le daría el título a los guatemaltecos.