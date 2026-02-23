Acá está la prueba: Edrick Menjívar dispara contra Motagua y lo que dice del arbitraje tras perder el Clásico

Edrick Menjívar dio la cara tras la dolorosa derrota de Olimpia en el clásico ante Motagua 1-0 que los deja mal parados al ser la segunda caída de forma consecutiva en Liga Nacional.

Menjívar desató la polémica al cierre del partido al despedirse del estadio Nacional “Chelato” Uclés levantando la camisa de Olimpia hacia la afición motagüense.

La imagen de Menjívar sosteniendo la camisa en lo alto al estilo Lionel Messi en el Bernabéu encendió el enojo de la afición del Ciclón Azul, aunque nada apagó la alegría de los motagüenses tras el triunfo de su equipo.

“Es parte del folklore del fútbol hondureño que a mí me gusta”, dijo Menjívar al ser consultado sobre la acción.

Así se despidió Edrick Menjívar tras perder el clásico ante Motagua. Foto: Fútbol Digital.

Lo que dijo sobre el arbitraje

Sobre el arbitraje, Menjívar prefirió no opinar al explicar que podría ser castigado o multado si expresaba su inconformidad con las polémicas en el clásico ante Motagua.

“Hablar del arbitraje es difícil porque ellos te multan si hablas, creo que son como 30 mil lempiras ¿te imaginas pagar eso ahorita? Hablar de ellos es difícil, ahora la tónica es sacar comunicados y no sé si tendremos que hacer eso también”, expuso.