Panamá se lo gana a Costa Rica: la joya de 16 años que es buscado desde España mientras pelean por nacionalizarlo

El fútbol juvenil internacional pone sus ojos en una nueva joya emergente: Peyton Nelson, un delantero de apenas 16 años, con raíces panameñas y costarricenses, que comienza a llamar la atención por su impresionante rendimiento. Nacido en Estados Unidos, el atacante combina potencia física y olfato goleador, características que lo han colocado rápidamente en el radar de clubes europeos.

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El joven delantero viene de firmar una actuación destacada en la MLS Next, donde milita con el Southern Soccer Academy, acumulando números que no pasan desapercibidos: 20 G+A en 12 partidos, incluyendo un reciente doblete que confirma su gran momento. Su capacidad para definir y su presencia física —con 1.90 metros de estatura— lo convierten en un perfil muy atractivo para el fútbol moderno.

Europa ya lo tiene en la mira

El interés más concreto llega desde España, donde el Huesca sigue de cerca su evolución. Según reportes, un scout del club lo observó en diciembre durante un torneo juvenil y quedó impresionado con su rendimiento, especialmente por su combinación de físico, movilidad y capacidad goleadora. Desde entonces, el club trabaja en un posible reclutamiento a corto plazo.

En el plano internacional, Panamá U17 ya ha dado el primer paso al convocarlo este año, aunque el jugador no pudo disputar el Premundial debido a problemas de documentación. Aun así, su nombre sigue presente en la órbita de las selecciones juveniles, en medio de una disputa potencial por su futuro internacional.

La historia familiar también añade un matiz interesante. Peyton es el hermano menor de Elijah Nelson, futbolista con vínculos en Europa tras haber entrenado con el Schalke, y quien tendría encaminado su futuro con la selección de Costa Rica. En contraste, todo apunta a que Peyton podría inclinarse por representar a Panamá, lo que abriría un nuevo capítulo en su carrera.

El crecimiento del delantero ha sido meteórico, respaldado por su rendimiento constante y su proyección internacional. Su perfil encaja en el molde de los atacantes modernos: fuerte, rápido y decisivo en el área, cualidades que lo posicionan como una de las promesas más interesantes de su generación.

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Por ahora, el futuro de Peyton Nelson está lleno de posibilidades. Con Europa tocando su puerta y dos selecciones atentas a su decisión, el joven goleador tiene en sus manos una oportunidad única. El siguiente paso será clave para definir si este talento emergente logra consolidarse en la élite del fútbol internacional.